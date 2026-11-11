LdN : Programme TV et résultats des matchs du jeudi 12 novembre
parAlexis Rose
Matchs du jeudi 12 novembre
5e journée de la Ligue des Nations :
Ligue A :
Groupe 1
18h00 : Turquie - Belgique (sur L'Equipe Live)
20h45 : Italie - France (sur TF1)
Groupe 3
20h45 : Angleterre - Croatie (sur L'Equipe Live)
République Tchèque - Espagne (sur L'Equipe Live)
Ligue C :
Groupe 1
20h45 : Albanie - Finlande
Saint-Marin - Biélorussie
Groupe 2
18h00 : Arménie - Chypre
20h45 : Monténégro - Lettonie
Fil Info
Derniers commentaires
OM : 20 ME pour Egan-Riley, la grosse offre arrive
Des qu'on retrouve un équilibre correct on vend tu m'étonnes que ça ne fonctionne pas
OM : Une fuite venue d'Adidas excite les supporters
?
Bidon à l'extérieur, l'OL dit adieu au top 4
Il reste 6 matchs avant la trêve hivernale Si on ne gagne pas les 2 à l'extérieur et on gagne Lillestrom, Monaco , Saint Gilles et l'OM à la maison ça me va
OM : Une fuite venue d'Adidas excite les supporters
Rassure moi, pas la veste de survet ??
OM : Une fuite venue d'Adidas excite les supporters
J'achète ! 👊⚽
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13