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Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du jeudi 12 novembre

Ligue des Nations
parAlexis Rose
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Matchs du jeudi 12 novembre
5e journée de la Ligue des Nations :
Ligue A :
Groupe 1
18h00 : Turquie - Belgique (sur L'Equipe Live)
20h45 : Italie - France (sur TF1)
Groupe 3
20h45 : Angleterre - Croatie (sur L'Equipe Live)
République Tchèque - Espagne (sur L'Equipe Live)
Ligue C :
Groupe 1
20h45 : Albanie - Finlande
Saint-Marin - Biélorussie
Groupe 2
18h00 : Arménie - Chypre
20h45 : Monténégro - Lettonie
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CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

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