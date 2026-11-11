Pierre Sage réserve son billet vers Lens

Les choses commencent à se préciser concernant le poste d'entraîneur du RC Lens laissé vacant après le limogeage de Yannick Cahuzac. Le patron des Sang et Or souhaite faire revenir Pierre Sage et ce dernier est lui aussi décidé à faire son retour sur le banc lensois.

On pensait avoir tout vu en matière d'entraîneur avec le départ de Paulo Fonseca de l'OL en cours de saison à sa demande pour rejoindre son club de coeur. Mais à priori, un autre événement assez surprenant se profile de plus en plus. Au début de l'été, Pierre Sage avait demandé un bon de sortie de la part du RC Lens afin de signer avec Crystal Palace. Joseph Oughourlian avait donné son accord, et Lens avait donc recruté Dino Topmöller, rapidement viré, puis Yannick Cahuzac, limogé mardi

Crystal Palace sera sans pitié avec Sage et Lens

Cette rumeur d'un retour de Pierre Sage au RC Lens est évidemment parvenue aux oreilles des propriétaires de Crystal Palace. Ces derniers souhaitent que l'entraîneur français parte sans indemnité s'il s'engage avec les Sang et Or. Le club anglais, qui veut recruter Thomas Frank, prend donc son temps, alors que dès lundi tout le monde annonçait le limogeage dans la journée du technicien français des Eagles. Avec la trêve internationale, Crystal Palace et le RC Lens ont donc un peu de temps, mais il est évident que les choses devraient bouger d'ici ce week-end. Avant de signer avec le club anglais, l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais avait confié lors de Téléfoot qu'il serait l'entraîneur de Lens en 2026-2027, finalement les événements lui auront peut-être donnés raison.