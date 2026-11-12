L'OM durement sanctionné, McCourt rassure la DNCG

Très actif pour alléger sa masse salariale l’été dernier, l’OM va devoir poursuivre ses efforts en janvier prochain. Un gros chèque de Frank McCourt règlerait tous les problèmes.

L’été a été agité et particulièrement éprouvant pour Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a été contraint de vendre énormément de joueurs, sans pouvoir faire venir la moindre recrue en contrepartie. L’effectif a été décimé et logiquement, la masse salariale a fondu comme neige au soleil. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi l’ont baissé de près de 100 millions d’euros, de quoi montrer à la DNCG que des efforts ont été fournis. Mais le gendarme financier du football français en attend encore davantage et pourrait réclamer de nouvelles ventes lors du mercato d’hiver.

Frank McCourt refuse pour l’instant de remettre au pot, raison pour laquelle la DNCG est sans pitié avec l’OM en exigeant de nouveaux départs. Mais selon Eric Di Meco, un chèque signé par l’homme d’affaires américain pour rassurer l’instance financière règlerait tous les problèmes et permettrait à Bruno Genesio de terminer la saison avec l’effectif actuel. « L’OM reste en grande difficulté financière, ça a joué au poker ces dernières années. Et le club a perdu. Le conseil que je donne à Frank McCourt, pour sortir de la panade, c’est de choper la qualification pour la Ligue des champions à la fin de cette saison » a d’abord livré le consultant de RMC avant de conseiller le propriétaire marseillais.