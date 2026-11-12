Lens est chaud, Thiago Motta double Pierre Sage

Face à la complexité du dossier Pierre Sage, qui n’a pas encore été libéré par Crystal Palace, Lens active d’autres pistes dont celle menant à Thiago Motta.

Démis de ses fonctions en début de semaine, Yannick Cahuzac n’a toujours pas de successeur au Racing Club de Lens. Les Sang et Or font de Pierre Sage leur priorité , mais ce dernier n’a pas encore été libéré par Crystal Palace. Selon les informations de L’Equipe, le dossier est complexe car le club londonien verrait d’un très mauvais oeil l’idée de payer des indemnités à Pierre Sage… pour que ce dernier signe dans la foulée à Lens, quelques mois seulement après avoir payé une indemnité de transfert au club nordiste pour le débaucher.

Le club londonien attend par conséquent de voir comment ce dossier va évoluer. Cela ne fait pas les affaires de Lens, qui veut boucler la venue de son coach rapidement. C’est ainsi que selon le quotidien national, une nouvelle piste a émergé ces dernières heures : celle menant à Thiago Motta. Cité pour le banc de l’OL avant la nomination de Carlos Vicens, l’entraîneur italien est sans club depuis la fin de son aventure à la Juventus Turin. Au sein du club, on confirme que cette piste est « loin d’être absurde » même s’il existe tout de même un hic.

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