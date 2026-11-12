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Lens est chaud, Thiago Motta double Pierre Sage

Lens est chaud, Thiago Motta double Pierre Sage

Lens
parCorentin Facy
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Face à la complexité du dossier Pierre Sage, qui n’a pas encore été libéré par Crystal Palace, Lens active d’autres pistes dont celle menant à Thiago Motta.
Démis de ses fonctions en début de semaine, Yannick Cahuzac n’a toujours pas de successeur au Racing Club de Lens. Les Sang et Or font de Pierre Sage leur priorité, mais ce dernier n’a pas encore été libéré par Crystal Palace. Selon les informations de L’Equipe, le dossier est complexe car le club londonien verrait d’un très mauvais oeil l’idée de payer des indemnités à Pierre Sage… pour que ce dernier signe dans la foulée à Lens, quelques mois seulement après avoir payé une indemnité de transfert au club nordiste pour le débaucher.
Le club londonien attend par conséquent de voir comment ce dossier va évoluer. Cela ne fait pas les affaires de Lens, qui veut boucler la venue de son coach rapidement. C’est ainsi que selon le quotidien national, une nouvelle piste a émergé ces dernières heures : celle menant à Thiago Motta. Cité pour le banc de l’OL avant la nomination de Carlos Vicens, l’entraîneur italien est sans club depuis la fin de son aventure à la Juventus Turin. Au sein du club, on confirme que cette piste est « loin d’être absurde » même s’il existe tout de même un hic.

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Le salaire de Thiago Motta est jugé comme « très cher pour le marché français », avec des émoluments proches des 300.000 euros bruts mensuels qui avaient notamment fait fuir l’Olympique Lyonnais. Comme évoqué par ailleurs, Didier Digard est aussi sur la short-list. L’ancien entraîneur du Havre est beaucoup plus abordable financièrement que Thiago Motta mais il ne semble pas figurer parmi les premiers noms de Jean-Louis Leca par ordre de préférence. Reste maintenant à voir si parmi les pistes menant à Pierre Sage et à Thiago Motta, l’une des deux se décantera rapidement. Le RC Lens profite de cette trêve pour choisir sans se précipiter, mais il va tout de même falloir avancer dans les prochains jours de façon plus concrète.
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Derniers commentaires

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Personne n’est irremplaçable, donc puisque l’OM n’a pas le choix que de continuer à vendre il faut partir du haut d échiquier financier et vendre en conséquence du plus gros salaire au plus bas et là il s’avère que se sont hojberg et kondogbia. Il faut vendre le 1er et libérer de son contrat le 2eme

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Oui si le salaire de Pierre Sage peut-être raisonnable celui de Thiago Motta est demesuré. L'OL l'a recalé à ce sujet. Bon courage à Lens.

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Ca ne sert à rien de le reprendre pour les matchs de poule de ligue des nations, il va à chaque fois se cacher derrière une blessure diplomatique pour être frais pour le match suivant du Réal, ça commence à se voir pourtant...

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Mais bien sûr !! L'Equipe et Mherdouna🤦 tout est dit....les buzzistes nauséabonds, tout comme certains ici, sortis du fond des poubelles.

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Vous nous faites chier avec vos articles sur Mbappé !!!! N'y a t'il pas d'autres joueurs dans cette équipe ??!????????????????

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