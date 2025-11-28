PSG : Luis Enrique au Barça, Lamine Yamal terrorisé

Luis Enrique fait clairement rêver le FC Barcelone si jamais Hansi Flick devait prendre la porte. Lamine Yamal par contre, n'est pas très chaud face à cette idée.

Les choses peuvent aller très vite dans le football, et les entraineurs sont bien placés pour le savoir. Considéré comme le grand patron du sportif capable de ramener le FC Barcelone sur le toit de l’Europe à l’avenir, Hansi Flick est désormais contesté. Ses choix tactiques sont pointés du doigt, tout comme ses décisions pour le 11 de départ de chaque rencontre. Et le fait d’avoir vu le club catalan prendre l’eau contre le Real Madrid, à Bruges ou contre Chelsea récemment, a d’ores et déjà effrité la confiance des dirigeants.

L’entraineur allemand n’est pas encore concrètement en danger, car toujours bien placé en Liga comme en Ligue des Champions, mais la patience n’est pas la plus grande vertu de Joan Laporta. Surtout que la presse barcelonaise évoque sans le moindre détour l’envie de Luis Enrique de revenir sur le banc du FC Barcelone. Le technicien espagnol, qui possède un contrat avec le PSG jusqu’en 2027, ne se voit pas partir avant la fin de sa mission à Paris.

Mais son expérience au club, son caractère forgé, sa science tactique et son triomphe avec le PSG font saliver les dirigeants blaugranas. Les dirigeants peut-être mais surtout pas Lamine Yamal. Selon El Nacional, l’ailier espagnol ne verrait pas du tout d’un bon oeil une possible arrivée de Luis Enrique à Barcelone. Tout simplement car ce dernier ne laisse absolument rien passer au niveau de la discipline, tandis que les joueurs barcelonais ont bien plus de libertés avec Hansi Flick.

Depuis son éclosion, Lamine Yamal est chouchouté au Barça et possède de gros avantages, sans compter que ses sorties nocturnes ne font pas spécialement l’objet de recadrages, malgré ses blessures récurrentes et les polémiques avec ses propos sur le Real Madrid. Le journal catalan évoque ainsi la crainte de Yamal de voir la « flexibilité » de son club disparaitre en cas de signature de Luis Enrique. Surtout pour un entraîneur qui adore voir ses joueurs faire des efforts et travailler défensivement, ce que la star du Barça fait avec intermittence depuis quelques mois.

La rumeur d’une arrivée de Luis Enrique au FC Barcelone n’est donc pas vue comme une bonne chose par son joueur le plus important, même si l’entraineur espagnol a déjà montré qu’il était capable d’avoir des résultats, y compris en se passant des joueurs qui pouvaient être considérés comme indispensables quelques mois plus tôt.