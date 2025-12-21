ICONSPORT_112937_0011
Tirage au sort - Coupe de France

CdF : Le derby PSG-PFC en choc... Le tirage au sort complet des 16es de finale

Coupe de France21 déc. , 20:24
parAlexis Rose
Ce dimanche soir, avant l’ultime 32e de finale qui opposera l’Olympique Lyonnais aux amateurs de Saint-Cyr Collonges Mont d’Or, le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a été effectué.
Sur le plateau de beIN Sports, le diffuseur officiel de la compétition, Gaël Fickou, rugbymen français, et Luis Fernandez, ont d’abord offert une belle affiche pour les amateurs de Bayeux (R1) face à l’OM. Ensuite, l’OL se déplacera au LOSC dans un choc de L1. Concernant le PSG, ce sera un derby contre le Paris FC. Les autres chocs entre clubs de L1 opposeront Nantes à Nice, et Angers à Toulouse.
Le tirage au sort complet des 16es de finale de la Coupe de France :
Bayeux (R1) - OM (L1)
LOSC (L1) - OL (L1)
Nantes (L1) - Nice (L1)
Le Puy (N) - Reims (L2)
Sochaux (N) - Lens (L1)
Haut Lyonnais (N3) - Lorient (L1)
Montreuil (R1) - Amiens (L2)
US Orléans (N) - AS Monaco (L1)
Istres (N2) - Laval (L2)
Avranches (N2) - Strasbourg (L1)
Le Mans (L2) - Nancy (L2)
Metz (L1) - Montpellier (L2)
Chantilly (N2) - Rennes (L1)
Bastia (L2) - Troyes (L2)
Angers (L1) - Toulouse (L1)
PSG (L1) - Paris FC (L1)
Loading