PSG : Après avoir craché sur Fabian Ruiz, il regrette

Après l'avoir beaucoup critiqué à son arrivée au Paris Saint-Germain, Dominique Sévérac a fait son mea culpa au sujet de Fabian Ruiz, un de ces joueurs que Luis Enrique a radicalement transformés pour en faire un des meilleurs milieux de terrain au monde.

Ils n'étaient pas bien nombreux ceux qui croyaient en Fabian Ruiz à son arrivée au Paris Saint-Germain en 2022. Naples n'en voulait plus et a accepté un chèque de 22,5 millions d'euros, à l'instar des supporters azzurri qui lui reprochaient son irrégularité terrifiante. Pendant sa première année, le constat était sur la même longueur d'onde que les critiques dont il faisait l'objet. Mais depuis l'arrivée de Luis Enrique l'année suivante, Fabian Ruiz est devenu un nouveau joueur.

Après avoir reçu un rôle très particulier à gauche du milieu à trois, l'international espagnol a explosé au point de devenir un joueur incontournable de la formation parisienne. Aujourd'hui, il récolte le fruit de son travail, de sa consistance et de sa régularité… mais aussi le mea culpa de Dominique Sévérac, journaliste spécialiste du PSG qui avait été très critique envers lui.

Fabian Ruiz, de critiqué à loué

« Le trio Vitinha-Neves-Ruiz meilleur milieu d'Europe ? Toujours difficile de classer. Arsenal et le Bayern, c'est pas mal non plus. Chelsea dans ses grands soirs est fantastique. Pour moi, oui, c'est un milieu injouable, notamment grâce à la transformation de Fabian Ruiz, que je trouve excellent depuis un an, après l'avoir beaucoup critiqué. Encore un joueur transfiguré par Luis Enrique. Cela commence à faire beaucoup ! On a tous envie de rêver de Vitinha aujourd'hui mais les déplacements, le jeu sans et avec ballon de Ruiz, sa capacité à jouer vers l'avant et désormais à accélérer le jeu, je trouve que c'est gigantesque. S'il marquait plus, il pourrait devenir troisième au Ballon d'or comme Vitinha. Surtout que l'Espagne a de grandes chances de gagner le Mondial », a lancé Dominique Sévérac, lequel voit carrément Fabian Ruiz sur le podium du Ballon d'Or.

Une chose est sûre : Luis Enrique est parvenu à transformer totalement le Paris Saint-Germain pour en faire une équipe crainte et respectée, notamment grâce à un milieu de terrain redoutable qui n'a pas beaucoup d'égal dans le monde.