Abdelli à l’OL pour 1 ME, c’est validé !

En plus de la venue d'Endrick, l'OL tente de boucler un autre énorme coup en négociant avec Angers pour faire venir Himad Abdelli. Le joueur est d'accord pour signer.

Coup de folie à 10 jours de l’ouverture du mercato L’Olympique Lyonnais négocie très fort avec le SCO d’Angers pour récupérer Himad Abdelli. Le meneur de jeu arrive en fin de contrat au mois de juin prochain, et pourrait donc choisir son prochain club sans que le club d’Anjou ne touche le moindre centime. L’OL espère couper l’herbe sous le pied de tous les clubs candidats à sa venue, et met actuellement le paquet pout le faire venir dès le mois de janvier.

Angers forcé de vendre Abdelli ?

Pour cela, il faut déjà convaincre le joueur, qui est parti à la dernière seconde disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie. Le milieu de terrain a profité du forfait d’Houssem Aouar pour rejoindre les Fennecs au Maroc, et s’offrir ainsi la première grande compétition internationale de sa carrière. Mais pendant qu’il sera à la CAN, Abdelli pourrait bien voir son avenir être chamboulé. En effet, L’Equipe affirme que Paulo Fonseca l’a bien appelé pour le convaincre de venir à Lyon dès le mois de janvier. Et le joueur formé au Havre a accepté de dire oui à l’OL, confirme le quotidien sportif.

De son côté, le club lyonnais va désormais devoir trouver un accord avec le SCO, qui ne peut pas se montrer trop gourmand. L’OL espère pouvoir récupérer le joueur contre une indemnité légèrement supérieure à un million d’euros. Même pour un joueur libre dans six mois, cela ressemble à un véritable braquage étant données les qualités du Franco-Algérien. A ce prix, Angers prends quand même le risque de laisser filer un joueur important pour la saison de son équipe. Même si le maintien est bien engagé.

Du côté de l’OL, on ne lâche pas cette possible arrivée, et comme ce fut le cas avec Endrick, on espère bien conclure cette signature très rapidement, histoire de ne donner aucune chance à la concurrence. Même si Abdelli ne sera pas utilisable avant le courant du mois de janvier au plus tôt.