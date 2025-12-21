ASSE : Un an de déprime, Eirik Horneland est à bout

L'AS Saint-Etienne n'a pas tenu le choc face à Nice, et quitte la Coupe de France. De quoi donner de nouveau regrets pour Eirik Horneland.

La Coupe de France était l’occasion de mette un peu de piment dans la saison de l’AS Saint-Etienne, qui peine à convaincre en Ligue 2 malgré sa deuxième place actuelle. Les Verts vont devoir faire mieux, mais ils ne pourront pas vivre de belle aventure en Coupe de France en 2026. Malgré un club en crise et un public interdit à l’Allianz Riviera, Nice s’est imposée 2-1 contre l’ASSE, et met fin à sa série de défaites.

Horneland, ça fait un an qu'il cherche la bonne formule

Pour le club du Forez, c’est une belle occasion de montrer qu’il a sa place en Ligue 1 qui vient de passer. Et Eirik Horneland va encore avoir du mal à le digérer. Le coach norvégien, connu pour son franc-parler, n’a pas hésité à confier sa désolation devant cette déception. Une de plus pour le technicien stéphanois, qui a du mal à vivre des choses positives avec les Verts.

« J’ai vu des bonnes choses ce soir mais aussi des problèmes récurrents depuis le début de saison. Vous pouvez marquer, vous pouvez attaquer mais quand vous concédez des buts, ça ne sert à rien, ce match, c’est notre réalité depuis un an. Si ce n’était qu’une question de discours, nous aurions déjà corrigé ces problèmes, ça doit venir à l’entraînement, ça doit venir dans la personnalité des joueurs et cultiver cela. Cela demande de l’engagement, du caractère et un travail quotidien, cette équipe à une appétence pour l’attaque mais on manque de qualités pour défendre. Aujourd'hui, (Mahmoud) Jaber a été dans ce registre par exemple, on attend cela de toute l’équipe. Ce qui nous fait défaut depuis le début de saison c’est la continuité aussi. On a de la difficulté à s’appuyer sur une ligne défensive stable. Pour devenir meilleurs, on doit trouver le bon équilibre entre attaque et défense », a lancé un Eirik Horneland qui estime que son équipe ne répond pas à ses exigences depuis désormais un an. Cela fait long pour des Stéphanois qui vont désormais se concentrer sur la montée en Ligue 1. Sans quoi l’entraineur norvégien ne risque pas de faire de vieux os dans la Loire.