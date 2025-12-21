ASSE : Un an de déprime, Eirik Horneland est à bout

meme poste que karabec merah et sulc ...
On s'est fait peur de quoi ? Y a pas un seul tir cadré de l'autre coté. Apres oui effectivement on montre peu d'envie, on etait deja devant la dinde, mais dire qu'on s'est fait peur.....
Encore un match honteux... Si Satriano, Ghezzal et Karabec savent pas marquer contre une D6...
J'ai jamais dit que L OM étais a moi , il appartient a mc court rien d autre, il t appartient même pas a toi aussi , tu est juste la pour donner tes sous et mc court se sucre sur ton dos
Pour le coup, toute l'équipe joue à 2 à l'heure, fait des centres de merde ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
90e+7 : ⏹️ Malgré de bonnes intentions à l’image des efforts produits par Mahmoud Jaber, les Verts s’inclinent sur la pelouse de Nice et quittent la Coupe de France. Frustrant ! 🦅 2-1 💚 #OGCNASSE