PSG : Luis Enrique à Barcelone, le séisme se confirme

Après une saison presque parfaite en 2024-2025, Hansi Flick a plus de difficultés au FC Barcelone. Au point que l’entraîneur allemand se retrouve menacé et que le club catalan songe à Luis Enrique, sous contrat avec le PSG.

Un an et demi après avoir misé sur Hansi Flick, le FC Barcelone est en plein doute. Le club catalan, deuxième de Liga , vient de concéder une lourde défaite en Ligue des Champions sur la pelouse de Chelsea (3-0). Il est bien sûr trop tôt pour affirmer que l’aventure entre Barcelone et Hansi Flick touche à sa fin, et l’ex-entraîneur du Bayern Munich aura l’occasion dans les mois à venir de redresser la barre.

« figure de rêve » pour les dirigeants du FC Barcelone dans l’optique de la saison 2026-2027. Mais si les Blaugrana venaient à perdre leur titre en Espagne et qu’en plus, ils ne font pas mieux que la saison dernière en Ligue des Champions, alors Joan Laporta pourrait mettre fin à l’aventure d’Hansi Flick sur le banc du Barça en fin de saison. Ces derniers jours, la presse espagnole a glissé le nom de Luis Enrique comme candidat numéro un pour remplacer l’Allemand en cas de départ. Une information confirmée par le site Fichajes, qui explique que Luis Enrique faitpour les dirigeants du FC Barcelone dans l’optique de la saison 2026-2027.

La direction catalane considère Luis Enrique comme un « choix idéal » afin de reconstruire un projet en perte de vitesse. Reste que pour le Barça, s’offrir Luis Enrique ne sera pas une chose aisée. Au contraire, le média explique que le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention d’ouvrir la porte aux discussions. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos considèrent Luis Enrique comme l’architecte du projet parisien, qui a mené au sacre en Ligue des Champions la saison dernière, et ils n’envisagent pas un instant de s’en séparer.

Barcelone veut Luis Enrique et personne d'autre

« Le Barça reste tout de même attentif à toute évolution susceptible de rapprocher l’entraîneur espagnol du club, envisageant même la possibilité d’attendre un an avant de pouvoir compter sur lui » détaille le média spécialisé, qui explique que Barcelone pourrait faire appel à un entraîneur intérimaire la saison prochaine avant de miser sur Luis Enrique en 2027. Reste à voir ce que l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain pensera de tout cela, et si Luis Enrique envisagera un départ de la capitale française pour retrouver à moyen terme son club de coeur.