ICONSPORT_276732_0363

PSG : Luis Enrique à Barcelone, le séisme se confirme

PSG27 nov. , 12:20
parCorentin Facy
2
Après une saison presque parfaite en 2024-2025, Hansi Flick a plus de difficultés au FC Barcelone. Au point que l’entraîneur allemand se retrouve menacé et que le club catalan songe à Luis Enrique, sous contrat avec le PSG.
Un an et demi après avoir misé sur Hansi Flick, le FC Barcelone est en plein doute. Le club catalan, deuxième de Liga, vient de concéder une lourde défaite en Ligue des Champions sur la pelouse de Chelsea (3-0). Il est bien sûr trop tôt pour affirmer que l’aventure entre Barcelone et Hansi Flick touche à sa fin, et l’ex-entraîneur du Bayern Munich aura l’occasion dans les mois à venir de redresser la barre.
Mais si les Blaugrana venaient à perdre leur titre en Espagne et qu’en plus, ils ne font pas mieux que la saison dernière en Ligue des Champions, alors Joan Laporta pourrait mettre fin à l’aventure d’Hansi Flick sur le banc du Barça en fin de saison. Ces derniers jours, la presse espagnole a glissé le nom de Luis Enrique comme candidat numéro un pour remplacer l’Allemand en cas de départ. Une information confirmée par le site Fichajes, qui explique que Luis Enrique fait « figure de rêve » pour les dirigeants du FC Barcelone dans l’optique de la saison 2026-2027.
La direction catalane considère Luis Enrique comme un « choix idéal » afin de reconstruire un projet en perte de vitesse. Reste que pour le Barça, s’offrir Luis Enrique ne sera pas une chose aisée. Au contraire, le média explique que le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention d’ouvrir la porte aux discussions. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos considèrent Luis Enrique comme l’architecte du projet parisien, qui a mené au sacre en Ligue des Champions la saison dernière, et ils n’envisagent pas un instant de s’en séparer.

Barcelone veut Luis Enrique et personne d'autre

« Le Barça reste tout de même attentif à toute évolution susceptible de rapprocher l’entraîneur espagnol du club, envisageant même la possibilité d’attendre un an avant de pouvoir compter sur lui » détaille le média spécialisé, qui explique que Barcelone pourrait faire appel à un entraîneur intérimaire la saison prochaine avant de miser sur Luis Enrique en 2027. Reste à voir ce que l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain pensera de tout cela, et si Luis Enrique envisagera un départ de la capitale française pour retrouver à moyen terme son club de coeur. 
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_278257_0341
PSG

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

ICONSPORT_278263_0043
Mercato

Real : Camavinga à Liverpool, accord trouvé pour un prix énorme

ICONSPORT_272628_0023
OL

Jouer Tel-Aviv à Backa Topola, tout sauf un traquenard pour l’OL

ICONSPORT_276062_0002
Mondial 2026

CdM 2026 : L’Algérie, le pire tirage pour la France

Fil Info

15:00
« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique
14:30
Real : Camavinga à Liverpool, accord trouvé pour un prix énorme
14:00
Jouer Tel-Aviv à Backa Topola, tout sauf un traquenard pour l’OL
13:40
CdM 2026 : L’Algérie, le pire tirage pour la France
13:20
L'OM et Aubameyang négocient pour éviter une terrible tuile
13:00
PSG : Haaland à Paris, la réponse est sans appel
12:40
Comme Morton et Fofana, il refuse de quitter l’OL
12:00
OM : Qu’a fait Longoria dans la nuit qui a suivi la victoire contre Newcastle ?

Derniers commentaires

OM : Newcastle maltraité à Marseille, l'UEFA saisie !

Ça rappelle la finale de LDC au stade de France. Les forces de l'ordre ne se sont pas améliorés semble t'il. Mais c'est encore une fois face à des anglais. Donc soit ils ne sont pas aussi blancs qu'ils veulent le laisser croire, soit la police française est particulièrement virulente quand c'est des anglais en face. Dû, j'imagine, à leur réputation, même si ça commence à dater...

OM : Jérôme Rothen fusille un taulier marseillais

C'est vrai, il est un peu moins bien et il a peut être du mal à digérer l'élimination du Danemark à la prochaine CDM par l’Écosse. Pour autant, il est meilleur que ce qu'en dit Rotten.

PSG : Haaland à Paris, la réponse est sans appel

🤣 Petite pensée a feu le RoiGreg décédé d'un AVC a force de voir des "comptes fake" de Kenny partout. May he not rest in peace 😂🤣😂

CdM 2026 : L’Algérie, le pire tirage pour la France

L'Algérie le piège ce sera pas sur le terrain ce sera surtout le bordel dans les rues...

OM : Qu’a fait Longoria dans la nuit qui a suivi la victoire contre Newcastle ?

Le mec te fait un taf en 24h qui en nécessiterait 48 chez le commun des mortels.. C'est un monstre ce keum. Quel chance on a d'avoir un type comme ça..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading