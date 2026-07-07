PSG : Luis Campos est un génie, deux preuves tombent

L'OL a demandé le report, dans l'intéret supérieur du football francais, argument donné par la LFP pour l'acceptation du report du match contre Lens la saison dernière... L'argument de la LFP pour refuser le report demandé par l'OL ?: l'intéret supérieur de ligue1+...
😂😂😂😂😂
Le football a une nouvelle fois gagné.
Cela n'apportait rien au foot français l'an passé , alors que là pour l'indice UEFA ce serait important pour la France que l'OL joue la LDC .
Ce refus est honteux et débile , il va à l'encontre du foot français et de l'indice des points .
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