PSG : Luis Campos est un génie, deux preuves tombent

Le PSG est bien parti pour réaliser une deuxième très grosse opération lors de ce mercato. Luis Campos est inspiré, même si cela concerne uniquement les ventes.

Le PSG a débuté son mercato, mais uniquement dans un sens. Celui des départs. Si souvent pointé du doigt pour son incapacité à vendre ses meilleurs joueurs, et c’est encore difficile pour des éléments comme Randal Kolo-Muani, le double champion d’Europe profite néanmoins de ses résultats de ces dernières saisons pour afficher une bien meilleure réussite dans ce domaine.

Luis Campos déchainé sur les ventes

Luis Campos a décidé de prendre le domaine des ventes à son compte, et le directeur sportif du PSG a déjà étonné en cédant Gonçalo Ramos au Milan AC pour 70 millions d’euros hors bonus. Un total assez ébouriffant pour un joueur qui n’aura pas su s’imposer à Paris en trois saisons, et a été acheté 65 millions d’euros.

Le Portugais a été très bien vendu, mais que dire de Kang-In Lee. Fabrizio Romano a dit son « here we go » et le Sud-Coréen va rejoindre l’Atlético de Madrid pour un montant supérieur à sa valeur marchande. L’ancien de Majorque a été acheté pour 22 millions d’euros il y a trois ans et n’a jamais été un titulaire sous Luis Enrique, avec un rendement encore plus discret que Ramos par exemple. Cela n’empêche pas le PSG de récupérer 40 millions d’euros avec sa vente, soit beaucoup plus que sa valeur actuelle qui est de 28 millions d’euros.

Ce sont 110 millions d’euros qui sont ainsi récupérés pour deux remplaçants, et la faculté de Luis Campos de bien vendre ses joueurs est autant une nouveauté qu’une surprise pour les supporters parisiens. « Qui a bien pu payer 40 ME pour lui, ils l’ont vu jouer ? Parce que nous non », « ça vent bien, Luis Campos rentabilise le doublé », « à ce rythme il va nous vendre Kolo-Muani pour 120 ME », « Campos il est bouillant », « Campos il vend avec l’étiquette champion d’Europe ça part tout seul », ont apprécié les fans du PSG, pour qui non seulement Paris arrête de dépenser gros au mercato, mais parvient en plus à retirer de belles sommes de ses joueurs quand ils doivent partir.