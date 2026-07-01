CdM 2026 : Le programme des 1/8e de finale

OM : Stéphane Richard met déjà Lorenzi sous pression

Il a certainement du faire un petit calcul et faire la balance entre gain et perte. Et c'est ce que je disais aussi hier. Quand on pose les chiffres, c'est pas certain à 100% qu'il parte. Balerdi : 20-25M Egan Riley: 10-15 Hojberg: 10M Angel Gomes : 10-15M Hamed Traore : entre 8 et 10M. Ounanhi et sa CDM avec le Maroc : 10 sans trop de pb normalement. Kondogbia : Même laissé libre, on économise 500k par mois, donc 6M sur l'année. Aubam: entre le prix du transfert et le salaire tu n'es pas loin des 5M. Restent encore Harit, l'autre attaquant prêté en Espagne dont le nom m'échappe. Quand tu poses poses tout, on est pas loin des 100M. Et hormis Balerdi Hojberg et Aubam qui étaient titulaires , les autres on a fait sans... Et perso c'est ce que j'essayerais de faire : dégager les prêtés et les 3-4 titulaires pour conserver greenwood.