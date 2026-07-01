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CdM 2026 : Le programme des 1/8e de finale

Mondial 202601 juil. , 14:20
parGuillaume Conte
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La France a validé son billet pour les 1/8e de finale, où elle défiera le Paraguay. Découvrez le programme des matchs à venir pour aller chercher des places en quarts de finale.
Samedi 4 juillet
19h00 : Canada - Maroc
23h00 : Paraguay - France
Dimanche 5 juillet
22h00 : Brésil - Norvège
Lundi 6 juillet
2h : Mexique - Angleterre ou RD Congo
21h00 : Portugal ou Croatie - Espagne ou Autriche
Mardi 7 juillet
2h : Etats-Unis ou Bosnie - Belgique ou Sénégal
18h00 : Argentine ou Cap Vert - Australie ou Egypte
22h00 : Suisse ou Algérie - Colombie ou Ghana
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Il a certainement du faire un petit calcul et faire la balance entre gain et perte. Et c'est ce que je disais aussi hier. Quand on pose les chiffres, c'est pas certain à 100% qu'il parte. Balerdi : 20-25M Egan Riley: 10-15 Hojberg: 10M Angel Gomes : 10-15M Hamed Traore : entre 8 et 10M. Ounanhi et sa CDM avec le Maroc : 10 sans trop de pb normalement. Kondogbia : Même laissé libre, on économise 500k par mois, donc 6M sur l'année. Aubam: entre le prix du transfert et le salaire tu n'es pas loin des 5M. Restent encore Harit, l'autre attaquant prêté en Espagne dont le nom m'échappe. Quand tu poses poses tout, on est pas loin des 100M. Et hormis Balerdi Hojberg et Aubam qui étaient titulaires , les autres on a fait sans... Et perso c'est ce que j'essayerais de faire : dégager les prêtés et les 3-4 titulaires pour conserver greenwood.

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Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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