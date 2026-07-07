L'OL veut Chermiti, Michele Kang dépouillée

L'OL veut Chermiti, Michele Kang dépouillée

OL07 juil. , 8:40
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OL a ciblé Youssef Chermiti pour son attaque, mais les Glasgow Rangers demandent une somme folle, alors que Lyon a déjà l'idée de faire une offre très copieuse.
Toujours aussi ambitieux afin d’offrir à Paulo Fonseca une équipe compétitive dès le mois de juillet, l’Olympique Lyonnais a attaqué le dossier de l’avant-centre. Les cibles sont nombreuses mais il y a un joueur que le club rhodanien veut vraiment faire signer. Il s’agit de Youssef Chermiti, qui brille avec les Glasgow Rangers. A 22 ans, l’international espoirs portugais est le leader offensif du club écossais, avec 15 buts en 41 rencontres disputées. C’est surtout sa carrure (1,92 m) et sa marge de progression qui intéressent les dirigeants lyonnais, qui sont prêts à miser très gros pour cela.

L'OL prépare 18 ME pour Chermiti

Comme le révèle Foot Mercato, Benjamin Charrier, responsable du recrutement de l’OL a pris la température auprès des Rangers pour un transfert. Il envisage de formuler une offre de 18 ME, composé de 14 ME en cash et 4 ME en bonus éventuels pour Chermiti. Une offre au-dessus de la valeur du joueur, qui se situe vers 15 millions d’euros pour l’ancien du Sporting et d’Everton.
De quoi provoquer son transfert et une arrivée à l’OL dans les prochaines semaines ? Pas du tout selon le média spécialisé, qui affirme que la réponse du club de Glasgow a été sans pitié. Même une offre à 20 ME ne suffirait pas à la vente du jeune portugais, d’origine tunisienne et cap-verdienne par ses parents. Il faudrait donc que Michele Kang craque totalement les cordons de la bourse pour faire plier le club écossais, ce qui ne semble pas vraiment prévu.
Même si l’OL n’est pas limité dans ses transactions, monter aussi haut pourrait paraitre très osé vue la situation financière actuelle. Il reste toutefois un point important à souligner, c’est que la cellule de recrutement est persuadée que Youssef Chermiti est le joueur parfait pour le système de Paulo Fonseca, et que sa jeunesse et son talent doivent permettre d’en faire un joueur important pour l’avenir, mais aussi un élément capable d’être revendu très cher en cas de réussite.
Articles Recommandés
Tv France Maroc A Quelle Heure Et Sur Quelles Chaines
Mondial 2026

TV : France - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaines ?

Om Mason Greenwood La Photo Qui Fait Taire Les Rageux
OM

OM : Mason Greenwood, la photo qui fait taire les rageux

L'ASSE tombe au pire moment
ASSE

L'ASSE refuse de brader ses deux stars

Avant Moi Cristiano Ronaldo Justifie Son 6e Rate
Mondial 2026

« Avant moi », Cristiano Ronaldo justifie son 6e raté

Fil Info

07 juil. , 10:02
TV : France - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaines ?
07 juil. , 10:00
OM : Mason Greenwood, la photo qui fait taire les rageux
07 juil. , 9:40
L'ASSE refuse de brader ses deux stars
07 juil. , 9:20
« Avant moi », Cristiano Ronaldo justifie son 6e raté
07 juil. , 9:00
La sénatrice paraguayenne veut poursuivre Mbappé en justice
07 juil. , 8:20
L'OM contacte un international français en grève
07 juil. , 8:00
PSG : Luis Campos est un génie, deux preuves tombent
07 juil. , 7:53
Mondial 2026 : Le programme TV des quarts de finale
07 juil. , 7:45
La Belgique dédicace sa victoire à Donald Trump

Derniers commentaires

L'Espagne crucifie le Portugal et file en quarts

Le pauvre s'est blessé en essayant de suivre l'accélération de Yamal 😝🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report

donc pareil pour le psg !!! CQFD

L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report

alors pour la demie je veut bien mais pour le quart jamais la ligue aurait du accepter

L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report

tg

« Avant moi », Cristiano Ronaldo justifie son 6e raté

Avant Eder, le Portugal n'avait jamais gagné l'Euro...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading