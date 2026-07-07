L'OL veut Chermiti, Michele Kang dépouillée

L'OL a ciblé Youssef Chermiti pour son attaque, mais les Glasgow Rangers demandent une somme folle, alors que Lyon a déjà l'idée de faire une offre très copieuse.

Toujours aussi ambitieux afin d’offrir à Paulo Fonseca une équipe compétitive dès le mois de juillet, l’Olympique Lyonnais a attaqué le dossier de l’avant-centre. Les cibles sont nombreuses mais il y a un joueur que le club rhodanien veut vraiment faire signer. Il s’agit de Youssef Chermiti, qui brille avec les Glasgow Rangers. A 22 ans, l’international espoirs portugais est le leader offensif du club écossais, avec 15 buts en 41 rencontres disputées. C’est surtout sa carrure (1,92 m) et sa marge de progression qui intéressent les dirigeants lyonnais, qui sont prêts à miser très gros pour cela.

L'OL prépare 18 ME pour Chermiti

Comme le révèle Foot Mercato, Benjamin Charrier, responsable du recrutement de l’OL a pris la température auprès des Rangers pour un transfert. Il envisage de formuler une offre de 18 ME, composé de 14 ME en cash et 4 ME en bonus éventuels pour Chermiti. Une offre au-dessus de la valeur du joueur, qui se situe vers 15 millions d’euros pour l’ancien du Sporting et d’Everton.

De quoi provoquer son transfert et une arrivée à l’OL dans les prochaines semaines ? Pas du tout selon le média spécialisé, qui affirme que la réponse du club de Glasgow a été sans pitié. Même une offre à 20 ME ne suffirait pas à la vente du jeune portugais, d’origine tunisienne et cap-verdienne par ses parents. Il faudrait donc que Michele Kang craque totalement les cordons de la bourse pour faire plier le club écossais, ce qui ne semble pas vraiment prévu.

Même si l’OL n’est pas limité dans ses transactions, monter aussi haut pourrait paraitre très osé vue la situation financière actuelle. Il reste toutefois un point important à souligner, c’est que la cellule de recrutement est persuadée que Youssef Chermiti est le joueur parfait pour le système de Paulo Fonseca, et que sa jeunesse et son talent doivent permettre d’en faire un joueur important pour l’avenir, mais aussi un élément capable d’être revendu très cher en cas de réussite.