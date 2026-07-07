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La Belgique dédicace sa victoire à Donald Trump

Mondial 202607 juil. , 7:45
parGuillaume Conte
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La Belgique n'a fait qu'une bouchée des Etats-Unis, s'imposant 4-1 dans un match au contexte particulier. 
Rudi Garcia avait promis des Belges déchainés pour le 1/8e de finale contre les Etats-Unis et il a tenu parole. Du coup d’envoi au coup de sifflet final, les Diables Rouges ont livré de très loin leur meilleure prestation, semblant galvanisés par la décision de la FIFA de suspendre la suspension de Folarin Balogun, expulsé au match précédent, sous l’influence de Donald Trump. 
Et quand Romelu Lukaku a inscrit le 4e but parachevant le succès de la Belgique sur le score de 4-1, l’attaquant a lancé un « f… you » en direction la tribune des officiels où siégeait notamment Gianni Infantino, avant d’entamer la danse de ver que Donald Tump aime mettre en scène dans ses meetings ou dans ses vidéos sur les réseaux sociaux. 
Pour les Belges, il ne fait aucun doute que le karma a frappé très fort contre les USA et la levée de boucliers spectaculaire des observateurs a déclenché une vague de sympathie très puissante à l’égard de nos voisins, qui retrouvent les quarts de finale. 
« Je pense à l'heure qu'il est en Belgique. Il est 4 heures du matin. Ceux qui sont levés pour nous supporter, je les remercie. Ils doivent être heureux et fiers de leurs joueurs. On a montré que la Belgique est un grand pays de football. Les joueurs ont été excellents, ils ont suivi le plan de jeu et on a maîtrisé notre sujet pendant toute la rencontre », a souligné Rudi Garcia, tout proche de la porte en 16e de finale, moribond en poule, et qui se retrouve désormais à défier l’Espagne pour une place en demi-finale. 
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