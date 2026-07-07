La Belgique dédicace sa victoire à Donald Trump

Bravo la Belgique qui s'est battu contre les décisions d'un président américain complètement dénaturé et aussi contre la FIFA qui s'est permis de remettre en jeu Balogun. Le football en sort vainqueur.
L'OL a demandé le report, dans l'intéret supérieur du football francais, argument donné par la LFP pour l'acceptation du report du match contre Lens la saison dernière... L'argument de la LFP pour refuser le report demandé par l'OL ?: l'intéret supérieur de ligue1+...
😂😂😂😂😂
Le football a une nouvelle fois gagné.
Cela n'apportait rien au foot français l'an passé , alors que là pour l'indice UEFA ce serait important pour la France que l'OL joue la LDC .
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Donald Trump interferiu e a FIFA anulou a suspensão de Balogun, que foi pro jogo contra a Bélgica. a Bélgica GOLEOU os EUA, Balogun não jogou porra nenhuma e os jogadores ainda imitaram a dancinha do Trump na comemoração do 4º gol.