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L'Espagne crucifie le Portugal et file en quarts

Mondial 202606 juil. , 23:02
parCorentin Facy
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Huitième de finale du Mondial 2026
Portugal - Espagne : 0-1
But : Merino (90e) pour l’Espagne
Dans un match très serré, l’Espagne a fait craquer le Portugal dans le temps additionnel sur un but de Mikel Merino (0-1).
La première mi-temps était de loin la plus animée. Dès la 8e minute de jeu, Oyarzabal avait une occasion en or d’ouvrir le score pour la Roja dans ce huitième de finale. L’avant-centre de la Real Sociedad, seul face à Diogo Costa, tirait finalement à côté. Dix minutes plus tard, l'Espagne poussait encore mais les frappes de Yamal puis de Baena étaient repoussés par le gardien de Porto. La réponse portugaise mettait du temps à arriver, mais Ronaldo (37e) puis Nuno Mendes (41e) faisaient trembler la défense espagnole.
La seconde période était beaucoup plus calme. Les débats étaient relativement équilibrés et aucune équipe ne voulait prendre de risque. On se dirigeait alors tout droit vers les prolongations lorsque le remplaçant Mikel Merino sortait de sa boite. Son très bon appel permettait à un autre joker, Ferran Torres, de le trouver dans des conditions idéales. Seul face au but de Diogo Costa, le milieu de terrain d’Arsenal parvenait à glisser le ballon dans le but d’une frappe du pied gauche. Un but décisif dont les Portugais n’allaient pas se relever. L’Espagne décroche son ticket pour les quarts de finale et affrontera le vainqueur de Belgique-USA, qui se dispute à 2 heures du matin.
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