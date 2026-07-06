L'Espagne crucifie le Portugal et file en quarts

Figure-toi que Nasser avait demandé de reporter le match de la 1ère journée en 2025, et la demande a été rejetée par la LFP. https://uploads.disquscdn.com/images/a277157c22e35863736f53183cb9c719743f7ba1c5ed7eb64ac1eaedbaa8477c.png
L'an dernier, le PSG avait demandé un report de sa 1ere journée suite au mondial des clubs, ce qui avait été refusé par la LFP... Mais pour autant je trouverais bien que l'OL bénéficie de ce report
et voilà pour le second
En 2006 l arbitre a étais horrible aussi il a exclu zizou sans preuve puisque la vidéo n existait pas, c'est sous influence des joueurs italiens
Ils auraient pu largement essayer de ralentir le jeu et jouer la possession stérile comme l'a fait l'équipe norvégienne hier soir. Mais si tu excuses la violence inutile, cela te regarde
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