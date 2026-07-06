Odegaard au PSG, le Norvégien lâche un indice

Le PSG sera à l’affût cet été sur le marché des transferts afin de saisir certaines opportunités. Martin Ødegaard, brillant avec la Norvège contre le Brésil dimanche soir, pourrait bien en faire partie.

Le Paris Saint-Germain a des cibles bien définies pour ce mercato estival et se concentre actuellement sur son secteur offensif. Deux priorités sont connues : Maghnes Akliouche et Yan Diomandé. Ensuite, les doubles champions d’Europe en titre analyseront les autres besoins de l’effectif. Le milieu de terrain n’est pas un chantier prioritaire, mais en cas de belle opportunité, le PSG pourrait passer à l’action. Du côté d’Arsenal, un joueur majeur ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait : Martin Ødegaard. Et Paris en a bien conscience…

Ødegaard, un avenir très flou

Selon des échos relayés ces dernières heures, le Norvégien figure dans les petits papiers du PSG, qui surveille sa situation. Bien qu’il soit sous contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2028, l’ancien joueur de la Real Sociedad va être concerné par le marché des transferts. Dans des propos rapportés par Arsenal News, le joueur de 27 ans a lui-même confirmé que son avenir n’était pas encore totalement fixé :

« Je suis toujours un joueur d’Arsenal. Rien ne s’est encore produit, donc toute mon attention reste portée sur ce club. Bien sûr, j’aimerais rester ici le plus longtemps possible. Arsenal m’a beaucoup apporté, et je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu ici.

Mais dans le football, les situations peuvent évoluer. Quand c’est le cas, il faut les accepter et les gérer de manière professionnelle. Nous verrons ce qu’il se passe dans les prochains jours ».

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Si le Paris Saint-Germain passait donc à l’action, un transfert pourrait être envisageable pour Ødegaard, estimé à 65 millions d’euros. Encore jeune et déjà très expérimenté au plus haut niveau, il pourrait rendre de précieux services à la formation de Luis Enrique, qui lui avait joué un mauvais tour la saison dernière en finale de la Ligue des champions. Ødegaard tranchera sur son avenir à l’issue de la Coupe du monde avec la Norvège. Tout reste ouvert pour lui…