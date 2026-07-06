Odegaard au PSG, le Norvégien lâche un indice
Odegaard

Odegaard au PSG, le Norvégien lâche un indice

PSG06 juil. , 9:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG sera à l’affût cet été sur le marché des transferts afin de saisir certaines opportunités. Martin Ødegaard, brillant avec la Norvège contre le Brésil dimanche soir, pourrait bien en faire partie.
Le Paris Saint-Germain a des cibles bien définies pour ce mercato estival et se concentre actuellement sur son secteur offensif. Deux priorités sont connues : Maghnes Akliouche et Yan Diomandé. Ensuite, les doubles champions d’Europe en titre analyseront les autres besoins de l’effectif. Le milieu de terrain n’est pas un chantier prioritaire, mais en cas de belle opportunité, le PSG pourrait passer à l’action. Du côté d’Arsenal, un joueur majeur ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait : Martin Ødegaard. Et Paris en a bien conscience…

Ødegaard, un avenir très flou

Selon des échos relayés ces dernières heures, le Norvégien figure dans les petits papiers du PSG, qui surveille sa situation. Bien qu’il soit sous contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2028, l’ancien joueur de la Real Sociedad va être concerné par le marché des transferts. Dans des propos rapportés par Arsenal News, le joueur de 27 ans a lui-même confirmé que son avenir n’était pas encore totalement fixé :
« Je suis toujours un joueur d’Arsenal. Rien ne s’est encore produit, donc toute mon attention reste portée sur ce club. Bien sûr, j’aimerais rester ici le plus longtemps possible. Arsenal m’a beaucoup apporté, et je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu ici.
Mais dans le football, les situations peuvent évoluer. Quand c’est le cas, il faut les accepter et les gérer de manière professionnelle. Nous verrons ce qu’il se passe dans les prochains jours ».

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Si le Paris Saint-Germain passait donc à l’action, un transfert pourrait être envisageable pour Ødegaard, estimé à 65 millions d’euros. Encore jeune et déjà très expérimenté au plus haut niveau, il pourrait rendre de précieux services à la formation de Luis Enrique, qui lui avait joué un mauvais tour la saison dernière en finale de la Ligue des champions. Ødegaard tranchera sur son avenir à l’issue de la Coupe du monde avec la Norvège. Tout reste ouvert pour lui…
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J'avais peur que Tuchel ai changé. Toujours aussi peu lucide et toujours autant de mauvaise foi. La VAR a juste fait son boulot.

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Il chiale s'il a envie de chialer. C'est dingue d'avoir tout un ramassis de cloportes qui ne sont bons qu'à juger sans avoir fait le centième de ceux qu'ils dénigrent.

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dans ce cas Infantino aurait milité pour le Qatar en finale !

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Penser que des argentins pourraient aider des mexicains ou brésiliens , c’est ne rien connaître au continent. en revanche, l’incompétence et la corruption, avec Trumpette et Infanticido, on le sait… 😖🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Brésil : « L’image est dingue », Neymar lui fait pitié

avec une hygiene de vie d un athlete, tu aurais ete ballon d Or. au lieu de ça tu as voulu profiter de l alcool femme et le reste. ne chiale pas maintenant !

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