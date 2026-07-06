PSG : L'astuce qui excite Nasser Al-Khelaifi pour un Parc à 70.000 places

PSG : L'astuce qui excite Nasser Al-Khelaifi pour un Parc à 70.000 places

PSG06 juil. , 19:00
parClaude Dautel
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Le dossier du stade du Paris Saint-Germain suscite de plus en plus d'intérêt, car désormais l'hypothèse de voir les champions d'Europe rester au Parc des Princes grandit.
Avec le changement intervenu à la tête de la mairie de Paris, les chances de voir le PSG ne pas déménager ont grandi. Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de la capitale, souhaite que les champions d'Europe restent dans le stade de la porte de Saint-Cloud, et oublient donc d'aller à Massy ou à Poissy. Pour le Paris Saint-Germain, le souci est de pouvoir jouer dans un stade nettement plus grand. Le Parc des Princes est trop petit, et rien ne dit qu'il sera possible de l'agrandir au point d'atteindre les 70.000 places souhaitées par le club de la capitale. Cependant, si le PSG est bien conscient qu'il ne sera pas facile d'atteindre cette jauge, Nasser Al-Khelaifi aurait une idée en tête depuis qu'il a vu le fameux mur jaune de Dortmund. Selon Le Parisien, c'est du côté du club allemand que le président qatari a pris une idée.

Des places debout au Parc des Princes

S'il est impossible d'ajouter 22.000 places assises aux 48.000 de l'actuel Parc des Princes, alors pourquoi ne pas envisager de réhabiliter des virages avec des places debout ? Plus précisément le virage Auteuil, où se trouve le Collectif Ultras Paris, afin d'en faire un véritable mur parisien à l'image du mur jaune de Dortmund. Le Signal Iduna Park fait 81.000 places, dont 25.000 debout, sachant que le fameux mur jaune fait la moitié de la capacité totale du stade. Du côté du Paris Saint-Germain, on pense que cet agrandissement via des places debout permettra de réduire la durée des travaux, estimée à un an, et surtout le club de la capitale a déjà reçu le soutien du CUP, interrogé sur ce sujet.
De son côté, l'UEFA n'exige plus que la totalité des spectateurs soit assis dans les stades, ce qui permet déjà d'évacuer un éventuel problème en Ligue des champions. Pour Nasser Al-Khelaifi, cette solution serait parfaite pour le Parc des Princes, reste à donner un nom à cette possible future tribune XXL. En attendant, le Paris Saint-Germain pense toujours prendre une décision définitive cet automne.
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Derniers commentaires

PSG : L'astuce qui excite Nasser Al-Khelaifi pour un Parc à 70.000 places

Dans quasi tous les stades , les tribunes derrière les cages , les sièges ne servent pas à grand chose , autant sécuriser ces tribunes afin qu'il n'y ai pas de risque "d'écrasement " de la part du public en général assez engoué et ... de toutes façons, à 95% du temps les supporters restent en position debout

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et qui veut de toi ?

PSG : L'astuce qui excite Nasser Al-Khelaifi pour un Parc à 70.000 places

Je sais pas qui a pondu cette règle colle quoi il ne fallait plus de place debout dans un stade. Derrière les deux buts ce ne doit être que des places debout

OL : Corentin Tolisso prolonge jusqu'en 2029

Mouai personne ne veut de lui quoi !!

Le Brésil a malmené un chat, le karma est violent

Les stat's d'Endrick sont plutôt bonnes quand tu sais qu'il ne jouait pas à sa place ...

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