L'OM contacte un international français en grève

Pas d’accord pour jouer en Championship avec West Ham, Jean-Clair Todibo force un départ. Une aubaine pour l’OM, qui souhaite recruter le défenseur français de 26 ans pour renforcer son arrière-garde.
L’Olympique de Marseille doit vendre mais le club phocéen va également devoir penser à se renforcer pour compenser les départs les plus probables. C’est notamment le cas en défense, où des départs de Balerdi
, Aguerd voire Medina sont évoqués ces derniers jours. Le club olympien demeure ambitieux et souhaite réaliser un gros coup à ce poste. Le profil de Jean-Clair Todibo répond à ce besoin. A seulement 26 ans, l’international français de 26 ans n’a pas du tout l’intention de jouer en Championship la saison prochaine après la relégation de West Ham, qui a vécu une saison en enfer en Premier League
en 2025-2026.
A en croire l’insider anglais Calum Campbell sur X, l’intérêt de l’OM est bien réel pour Jean-Clair Todibo et cette piste est donc à suivre de près lors de ce mercato
estival. « L’OM travaille sur un transfert potentiel pour Jean Clair Todibo. Son avenir à West Ham est compromis après qu'il ait refusé de jouer le dernier match contre Leeds. Les Hammers souhaitent le retirer de la masse salariale pour la saison en Championship
» explique notre confrère. L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’ancien joueur de Toulouse et de Nice est par ailleurs confirmé par Transfermarkt, qui cite l’OM parmi les clubs intéressés sur le profil du joueur.
J. Todibo
French Guiana • Âge 26 • Défenseur
La question est maintenant de savoir si financièrement, une telle arrivée est possible pour le club phocéen sur le plan financier. La question se pose alors que le contrat de Jean-Clair Todibo à West Ham court jusqu’en 2029 et que sa valeur marchande est estimée à 22 millions d’euros. Surtout, son salaire made in Premier League n’est certainement pas dans les nouveaux standards fixés par Grégory Lorenzi et Stéphane Richard. Il va donc falloir un joli tour de magie de la part de la nouvelle direction marseillaise pour rendre cette opération possible, mais l’intérêt est concret et bien réel de la part du récent 5e de Ligue 1
, sans que l’on sache pour l’heure si celui-ci est réciproque et si Jean-Clair Todibo se verrait tenter l’aventure à l’OM.