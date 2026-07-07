La sénatrice paraguayenne veut poursuivre Mbappé en justice

Visiblement très fière de son coup, la sénatrice paraguayenne Céleste Amarilla a passé la deuxième couche sur Kylian Mbappé, demandant des excuses publiques sans quoi elle l'attaquerait en justice.

La passe d’armes entre Céleste Amarilla, qui a proféré des insultes racistes à l’encontre de Kylian Mbappé, et l’attaquant de l’équipe de France, continue. Ce dernier avait décidé de répondre sur les réseaux sociaux à cette sénatrice du Paraguay qui avait tenu des propos scandaleux et profondément racistes de type : « Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus cultivés qu’il ait jamais entendus, c’étaient des chimpanzés ».

Amarilla se sent attaquée par Mbappé

De son côté, Kylian Mbappé avait répondu avec fermeté mais tact, mettant même en valeur l’état d’esprit des Paraguayens lors du match en comparaison avec le comportement de cette personne. « Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays », avait glissé le capitaine des Bleus.

Mais Céleste Amarilla, visiblement très heureuse de cette publicité et de cette attention, a publié une très longue lettre en français et en espagnol continuant de partir dans le n’importe quoi. « Pendant le match, votre arrogance était évidente. Votre mépris pour chaque joueur paraguayen était clair, comme s’ils étaient en dessous de vous. Enfin, vous avez montré un mépris total pour la santé de notre gardien de but. C’est quelque chose qu’on ne fait tout simplement pas. Le respect entre rivaux après un match est presque sacré, en guerre comme en paix, dans la défaite comme dans la victoire. Cela m’a blessée, cela a blessé tout mon pays, et cela a blessé profondément. Maintenant, j’exige que VOUS RETIRIEZ ÉGALEMENT vos déclarations et que vous vous excusiez auprès de moi. Je ne tolérerai pas votre violence non plus. Vous ne me connaissez pas. Vous n’avez aucune idée de qui je suis, et vous n’avez AUCUN DROIT de dire que je suis une femme détestable, indigne du poste que j’occupe », a notamment fait savoir la sénatrice du Paraguay, dans une missive extrêmement longue, qui a même menacé de poursuivre Kylian Mbappé pour discrimination basée sur le genre.