CdM 2026 : Balogun titulaire contre la Belgique





Folarin Balogun, qui a vu sa suspension disparaitre par magie ces derniers jours malgré son carton rouge direct contre la Bosnie qui n’a pas été déjugé, est titulaire dans le 1/8e de finale entre les USA et la Belgique.

Compo des USA : Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson - Adams, Tillman, McKennie, Dest - Pulisic - Balogun.

Compo de la Belgique : Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Onana, Raskin, Tielemans - Trossard, Lukebakio, De Ketelaere.