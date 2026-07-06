CdM 2026 : Balogun titulaire contre la Belgique

Désolé... mais je ne veux pas toucher à ta maman. ^^
Pedri > tout le milieu du Portugal
Mon pronostic : Etats-Unis 3 - 2 Belgique (Deux buts de Balogun).
https://scontent-cdg4-3.xx.fbcdn.net/v/t39.99422-6/740733855_1712517223217438_7273598821522750579_n.png?stp=dst-jpg_tt6&cstp=mx1024x1536&ctp=s1024x1536&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=s5mhX90TsYwQ7kNvwFDVa2w&_nc_oc=AdobixbgkezaNNzshs8QJRnTzXGQ06etYrHsOEHmeoHdYl25LDNaZWk5F1SKs9EDHGU&_nc_zt=14&_nc_ht=scontent-cdg4-3.xx&_nc_gid=0-mPsJzXjkQVe_TZSDOYGw&_nc_ss=7b2a8&oh=00_AQCy2F1IjftuVq2bRPk04t7lsYW1yJFS5sLXx5prWipmDA&oe=6A5202D4
Tu dis qu'il faut demander à Nasser, je te réponds que Nasser a eu des refus aussi. Les matchs du PSG qui ont été décalés la saison dernière étaient entre les 8èmes de CL et entre les 1/4 de CL, pas en début de compétition. Et il n'y avait que 4 jours entre la Supercoupe contre Tottenham et le 1er match de L1, sans avoir eu de repos ni de préparation d'avant saison.
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