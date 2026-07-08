PSG : Lucas Chevalier a pris sa décision, Canal+ la dévoile

La rumeur de la possible venue de Diogo Costa au PSG circule depuis quelques jours. Mais pour que le gardien de but international du Portugal signe à Paris, Lucas Chevalier doit partir. Ce dernier a fait un choix qui bloque l'opération.

Un an après avoir rejoint le Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier sort d'une saison pas loin d'être apocalyptique pour lui. S'il a eu sa chance comme portier numéro 1, l'ancien joueur du LOSC a cédé définitivement sa place à Matvei Safonov, puis il a été écarté de l'équipe de France pour le Mondial 2026 où il était clair qu'il avait sa place....avant de la perdre au profit de Robin Risser. Face à cette situation chaotique, le gardien de but de 24 ans est à la croisée des chemins, et l'hypothèse d'un départ du PSG dès ce mercato 2026 était clairement dans l'air. D'autant plus que dans le même temps, Luis Campos et Luis Enrique pensent très fort à Diogo Costa , le gardien de but du FC Porto et du Portugal. Mais, ce mercredi, Olivier Tallaron, le journaliste de Canal+, a du nouveau dans le dossier Lucas Chevalier.

Le journaliste de la chaîne cryptée, qui n'est pas du genre à lancer des informations pour faire le buzz, annonce que le gardien de but français du Paris Saint-Germain n'a pas du tout l'intention d'être transféré cet été. « Lucas Chevalier reste au PSG . Le jeune gardien a longuement échangé avec Luis Enrique à plusieurs reprises. Il a été rassuré et a décidé de se donner une chance de redevenir numéro 1 », révèle Olivier Tallaron. Autrement dit, l'ancien portier du LOSC pense pouvoir renvoyer Matvei Safonov sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. Cela même si le gardien russe a fait une deuxième partie de saison donnarumesque.