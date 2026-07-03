Le PSG a des contacts avec le monstrueux Diogo Costa

Le PSG a des contacts avec le monstrueux Diogo Costa

PSG03 juil. , 20:30
parClaude Dautel
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Auteur d'un match extraordinaire avec le Portugal contre la Croatie, Diogo Costa est en passe de rejoindre le PSG pour la saison prochaine. Le gardien de but portugais du FC Porta a des contacts avancés avec les doubles champions d'Europe.
Matvei Safonov et Lucas Chevalier peuvent commencer à se faire des soucis. Même si le portier russe du Paris Saint-Germain a réussi une copie parfaite en Ligue des champions, et que le gardien de but français a soif de revanche, il se pourrait bien que les deux portiers du PSG soient rapidement doublés. Depuis plusieurs mois, on évoque l'intérêt du club de la capitale pour Diogo Costa. Et Gary De Jesus, spécialiste du football portugais pour l'After et différentes émissions en France, a confirmé ce vendredi que cette piste était de plus en plus chaude. Interrogé sur la performance XXL du gardien de but du FC Porto lors de la victoire du Portugal face à la Croatie (2-1) en 16e de finale de la Coupe du Monde, le journaliste a lâché une bombe.

Diogo Costa a prolongé pour mieux partir de Porto

« Diogo Costa vous le verrez peut-être bientôt. Il y a des contacts avancés avec le Paris Saint-Germain. Il a prolongé en décembre dernier avec Porto pour faire baisser sa clause libératoire. Désormais, elle est passée à 60 millions d’euros », a précisé le journaliste spécialiste du football portugais. Pur produit du centre de formation du FC Porto, le gardien de but international est sous contrat avec son club jusqu'en 2030, mais le Paris Saint-Germain pourra le recruter moyennant 60ME. Ce qui ne fera pas peur à un club qui l'an dernier a tout de même déboursé 40 millions d'euros pour faire venir Lucas Chevalier du LOSC, un transfert qui s'est avéré être un échec.

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Diogo Costa a fait ses preuves au plus haut niveau, et ses 47 sélections avec le Portugal le confirment. Il reste désormais à Luis Campos de négocier l'opération avec le FC Porto. Car s'agissant du joueur, sa carrière est gérée par Jorge Mendes, et on voit mal ce dernier ne pas s'entendre avec son compatriote sur ce dossier. D'autant que le PSG a prouvé sa capacité à favoriser l'épanouissement des grands talents portugais, et que Diogo Costa arrivera en connaissant déjà plusieurs joueurs. Il est désormais nécessaire de connaître la décision de Luis Enrique concernant le départ de Chevalier ou Safonov, même si tout indique que ce sera le gardien de but français qui partira.
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