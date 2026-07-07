PSG : Chevalier bloque la signature de Diogo Costa

Meilleur Portugais au Mondial, Diogo Costa a peu de chances de rester à Porto cet été. Le gardien de 26 ans est notamment dans le viseur du PSG, qui doit toutefois se séparer de Lucas Chevalier pour avancer sur cette piste.

Un an après avoir recruté Lucas Chevalier à Lille pour 40 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait de nouveau frapper fort sur le marché des gardiens de but. Le club de la capitale n’exclut pas de se séparer de l’international français . Si tel était le cas, l’idée serait alors de recruter un numéro 1 en puissance susceptible de renvoyer Matvey Safonov sur le banc. Depuis plusieurs jours, le nom de l’international portugais Diogo Costa revient avec insistance. C’est encore plus le cas depuis que le gardien du FC Porto a brillé avec le Portugal lors du Mondial 2026.

Malgré le parcours compliqué de sa sélection, Diogo Costa s’est illustré y compris face à l’Espagne en huitième de finale en sortant une prestation très solide. De quoi convaincre le PSG de le recruter comme le confirme le compte spécialisé PSG Inside Actu. Néanmoins, aucune offre ne sera transmise au FC Porto pour son gardien sous contrat jusqu’en 2030 tant que Lucas Chevalier n’a pas trouvé de porte de sortie. « Diogo Costa était, et reste, tout en haut de cette liste. Toutefois, il y a une condition essentielle : tant que Lucas Chevalier ne quitte pas le club, aucun gardien ne sera recruté. Dans cette configuration, c'est Matveï Safonov qui assurera le rôle de gardien titulaire. En revanche, si Lucas Chevalier venait à partir, alors le club lancerait bien le recrutement d'un nouveau gardien » explique le compte X.

Lire aussi Le PSG a des contacts avec le monstrueux Diogo Costa

Le spécialiste ajoute que Diogo Costa est le choix numéro 1 du board parisien et qu’il serait mis directement en concurrence avec Safonov s’il venait à signer au PSG. Tout dépend donc de Lucas Chevalier, qui a des courtisans en Angleterre (Aston Villa) ou encore en France (Rennes). Son départ accélèrerait automatiquement la possible signature de Diogo Costa, dont le transfert serait estimé à au moins 60 millions d’euros.