OM : Le père de Greenwood déchire un accord déjà trouvé

Le dossier Mason Greenwood devient sacrément compliqué. Entre l'accord donné par l'attaquant anglais à Fenerbahçe et à l'AS Rome, les exigences financières de l'Olympique de Marseille et désormais le revirement du père et représentant de Greenwood, tout le monde voit flou.

Vu du côté de l'OM, le dossier Mason Greenwood est relativement simple. Compte tenu de la part du transfert qui doit être reversée à Manchester United, Stéphane Richard veut que le buteur anglais soit vendu pour 50 millions, quelle que soit la formule proposée par le club intéressé. Mais, pour l'instant, si l'AS Rome a proposé 40 millions d'euros , le club italien n'a jamais poussé le curseur beaucoup plus haut. Malgré cela, la confiance était grande en Italie concernant la possible venue de Mason Greenwood, Gian Piero Gasperini en ayant fait sa priorité. Cependant, on a appris ces dernières heures que Fenerbahçe avait pris la main dans ce transfert, en faisant une nouvelle à l'Olympique de Marseille, mais également en bouclant un accord avec le joueur de 24 ans. En Italie, la Gazzetta dello Sport a une autre version qui implique le père de Mason Greenwood.

Le père de Greenwood est très gourmand financièrement

Le média italien affirme qu'après avoir négocié le possible contrat de son fils avec les dirigeants romains, Andrew Greenwood, le père de l'attaquant et qui gère ses intérêts, est revenu à la table des négociations. Et alors que les deux camps s'étaient entendus pour un salaire annuel de 5 millions d'euros, Andrew Greenwood exige désormais un million d'euros de plus par saison, ce que Dan Fridkien a fermement refusé. Pour le propriétaire de l'AS Rome, s'il cède à cette demande du père de Mason Greenwood, alors il ouvrira la porte à des négociations sans fin, alors même que Gasperini espère toujours avoir l'attaquant anglais à la reprise de l'entraînement en début de semaine prochaine.

Selon Tuttosport, du côté de Rome on se demande désormais si la signature de celui qui a marqué 48 buts et signé 17 passes décisives depuis qu'il a rejoint l'OM est toujours possible. De quoi donner du poids à l'information de nos confrères de FootMercato qui annoncent que la venue de Mason Greenwood à Fenerbahçe est probablement imminente. Pour réussir à payer ce que l'OM attend, les dirigeants du club stambouliote auraient proposé un paiement échelonné sur plusieurs saisons. A voir si Stéphane Richard donnera son feu vert à cette opération.