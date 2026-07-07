Mondial 2026 : La Suisse sort la Colombie aux tirs au but

Oh Captain, my captain !
3 de mm t k1 gros tas de 💩 💩 💩 💩 imbécile rageux
Voilà tt à fait raison dans ts propos
Honte à vous car 1 match dure 90 et plus non 75 minutes bandes de nullard vous avez k vous emprendre à vous mm et vous osez critiquer l'arbitre
15M, OK pour un joueur référencé en perte de vitesse: Dallinga côté à 9M, bonne expérience de la L1 et grand. Ou un AC à plus de 20 buts dans un championnat secondaire. Mais on peut trouver bien moins cher, comme le Norvégien Daniel Karlsbakk, 22 buts en 35 matchs, côté à 4,5M. Chermiti ne coche aucune case, à part la taille. Ure à 5 millions, c'est intéressant. Openda ou David en prêt, oui si la Juventus prend en charge une partie du salaire. Mais ce sera trop tard pour les préliminaires. Bref, comme l'année dernière, le dossier du 9 va être compliqué.
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