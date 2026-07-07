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Mondial 2026 : La Suisse sort la Colombie aux tirs au but

Mondial 202608 juil. , 00:51
parGuillaume Conte
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Match fermé entre la Suisse et la Colombie, avec la victoire des Helvètes aux tirs au but (0-0, 4-3 tab). 
Pour ce dernier huitième de finale, il était dit que le suspense durerait jusqu’au bout. Contrairement aux sept autres de ce tour, aucune des deux équipes ne parvenait à faire la différence, et ce match assez rythmé mais avec beaucoup de prudence se terminait sans but. La Colombie était clairement l’équipe dominatrice, mais la Suisse avait le coffre et la solidité pour tenir pendant 120 minutes. 
Tout se jouait aux tirs au but pour savoir qui allait avoir le droit redoutable d’affronter l’Argentine en quarts de finale. Sanchez manquait le cadre côté colombien, tandis que Hernandez voyait Kobel s’interposer. Suffisant pour faire passer la Suisse qui n’aura eu qu’un seul échec permettant cette qualification historique en quarts de finale. 
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Oh Captain, my captain !

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3 de mm t k1 gros tas de 💩 💩 💩 💩 imbécile rageux

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Voilà tt à fait raison dans ts propos

L’Egypte annonce que le Mondial est truqué, l'Argentine sera championne

Honte à vous car 1 match dure 90 et plus non 75 minutes bandes de nullard vous avez k vous emprendre à vous mm et vous osez critiquer l'arbitre

15 millions pour son buteur, l'OL va frapper fort

15M, OK pour un joueur référencé en perte de vitesse: Dallinga côté à 9M, bonne expérience de la L1 et grand. Ou un AC à plus de 20 buts dans un championnat secondaire. Mais on peut trouver bien moins cher, comme le Norvégien Daniel Karlsbakk, 22 buts en 35 matchs, côté à 4,5M. Chermiti ne coche aucune case, à part la taille. Ure à 5 millions, c'est intéressant. Openda ou David en prêt, oui si la Juventus prend en charge une partie du salaire. Mais ce sera trop tard pour les préliminaires. Bref, comme l'année dernière, le dossier du 9 va être compliqué.

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