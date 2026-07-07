Mondial 2026 : La Suisse sort la Colombie aux tirs au but

Match fermé entre la Suisse et la Colombie, avec la victoire des Helvètes aux tirs au but (0-0, 4-3 tab).

Pour ce dernier huitième de finale, il était dit que le suspense durerait jusqu’au bout. Contrairement aux sept autres de ce tour, aucune des deux équipes ne parvenait à faire la différence, et ce match assez rythmé mais avec beaucoup de prudence se terminait sans but. La Colombie était clairement l’équipe dominatrice, mais la Suisse avait le coffre et la solidité pour tenir pendant 120 minutes.

Tout se jouait aux tirs au but pour savoir qui allait avoir le droit redoutable d’affronter l’Argentine en quarts de finale. Sanchez manquait le cadre côté colombien, tandis que Hernandez voyait Kobel s’interposer. Suffisant pour faire passer la Suisse qui n’aura eu qu’un seul échec permettant cette qualification historique en quarts de finale.