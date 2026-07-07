L’OL blinde Steeve Kango jusqu’en 2029 (officiel)

Je te réponds plus, bonne chance pour parler seul l autiste
Il y a fautes... et fautes... Je ne te corrige pas quand tu écris "tu esT", mais "c'est parents" ou "c'est image" !!! Balaise le reds !!! 👍
Le but du site c'est de parler football, pas pour corriger les fautes d'orthographe des articles ou des autres, si tu est teubé pour comprendre ca , on est pour rien ,
C'est parents... C'est image... What else ?
Avant que tu nous le dises, personne ne savait qu'il est marseillais. Ah, zut... C'est écrit dans l'article qu'il est natif de Marseille.^^
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