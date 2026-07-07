L’OL blinde Steeve Kango jusqu’en 2029 (officiel)

L’OL blinde Steeve Kango jusqu’en 2029 (officiel)

OL07 juil. , 22:38
parGuillaume Conte
2
Ajouter comme source préférée sur Google
C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Steeve Kango, auteur de premières apparitions remarquées la saison passée, a signé son premier contrat professionnel. Il est désormais engagé à l’OL jusqu’en 2029, et essayera donc de gagner du temps de jeu au poste d’arrière droit.
Articles Recommandés
Il Fait Perdre 15 Me A Lom Sa Cote Monte En Fleche
OM

Il fait perdre 15 ME à l’OM, sa cote monte en flèche

Paris Sportifs La Cote De France Maroc Multipliee Par 10
Paris Sportifs

Paris Sportifs : La cote de France-Maroc multipliée par 10 !

Nantes Un Club De Ligue 1 Envoie Plus De 15 Me Pour Abline
FC Nantes

Nantes : Un club de Ligue 1 envoie plus de 15 ME pour Abline

Psg Chevalier Bloque La Signature De Diogo Costa
PSG

PSG : Chevalier bloque la signature de Diogo Costa

Fil Info

07 juil. , 23:00
Il fait perdre 15 ME à l’OM, sa cote monte en flèche
07 juil. , 22:40
Paris Sportifs : La cote de France-Maroc multipliée par 10 !
07 juil. , 22:30
Nantes : Un club de Ligue 1 envoie plus de 15 ME pour Abline
07 juil. , 22:00
PSG : Chevalier bloque la signature de Diogo Costa
07 juil. , 21:30
15 millions pour son buteur, l'OL va frapper fort
07 juil. , 21:00
L’Egypte annonce que le Mondial est truqué, l'Argentine sera championne
07 juil. , 20:40
Suisse - Colombie : les compos (22h sur BeIN 1 et M6)
07 juil. , 20:30
Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale
07 juil. , 20:07
CdM 2026 : Programme TV et résultats des 8es de finale

Derniers commentaires

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

Je te réponds plus, bonne chance pour parler seul l autiste

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

Il y a fautes... et fautes... Je ne te corrige pas quand tu écris "tu esT", mais "c'est parents" ou "c'est image" !!! Balaise le reds !!! 👍

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

Le but du site c'est de parler football, pas pour corriger les fautes d'orthographe des articles ou des autres, si tu est teubé pour comprendre ca , on est pour rien ,

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

C'est parents... C'est image... What else ?

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

Avant que tu nous le dises, personne ne savait qu'il est marseillais. Ah, zut... C'est écrit dans l'article qu'il est natif de Marseille.^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading