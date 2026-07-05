TV : France - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaines ?

Victorieuse 1-0 du Paraguay dans la douleur ce samedi, l'équipe de France aura l'occasion de rallier les demi-finales de la Coupe du monde jeudi soir face au Maroc.

À quelle heure France - Maroc ?

L' équipe de France de Didier Deschamps a souffert face au Paraguay, mais a finalement fait la différence grâce à un penalty de Kylian Mbappé inscrit au milieu de la seconde période. Les Bleus aborderont ce quart de finale avec confiance avant d'affronter le Maroc, tombeur du Canada un peu plus tôt.

Cette revanche de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar aura lieu ce lundi 22 juin. La rencontre se disputera au Gillette Stadium de Boston et le coup d'envoi sera donné à 22h00 (heure française).

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Sur quelles chaînes voir France - Maroc ?

Cette affiche XXL de la Coupe du monde promet d'être très suivie en France comme au Maroc. Elle sera diffusée dans l'Hexagone en direct sur M6 ainsi que sur beIN Sports 1.

Les compositions probables de France - Maroc

Didier Deschamps semble avoir trouvé son onze type depuis le début de ce Mondial en Amérique du Nord. Quelques incertitudes subsistent néanmoins. Aurélien Tchouaméni pourrait retrouver sa place au milieu de terrain, tandis que Désiré Doué a une carte à jouer dans son duel avec son ami Bradley Barcola. Le sélectionneur des Bleus devrait prendre sa décision au dernier moment afin d'aligner l'équipe la plus compétitive possible face aux Lions de l'Atlas.

La composition probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni (ou Koné), Rabiot – Dembélé, Olise, Doué (ou Barcola) – Mbappé.

De son côté, le Maroc affichera également un visage très compétitif, même si Ismael Saibari sera sans doute forfait après sa blessure contractée face au Canada.

La composition probable du Maroc : Bounou – Hakimi, Diop, Halhal (ou Riad), Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss – Rahimi.