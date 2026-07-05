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France

TV : France - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaines ?

Mondial 202605 juil. , 16:00
parHadrien Rivayrand
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Victorieuse 1-0 du Paraguay dans la douleur ce samedi, l'équipe de France aura l'occasion de rallier les demi-finales de la Coupe du monde jeudi soir face au Maroc.

À quelle heure France - Maroc ?

L'équipe de France de Didier Deschamps a souffert face au Paraguay, mais a finalement fait la différence grâce à un penalty de Kylian Mbappé inscrit au milieu de la seconde période. Les Bleus aborderont ce quart de finale avec confiance avant d'affronter le Maroc, tombeur du Canada un peu plus tôt.
Cette revanche de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar aura lieu ce lundi 22 juin. La rencontre se disputera au Gillette Stadium de Boston et le coup d'envoi sera donné à 22h00 (heure française).

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Sur quelles chaînes voir France - Maroc ?

Cette affiche XXL de la Coupe du monde promet d'être très suivie en France comme au Maroc. Elle sera diffusée dans l'Hexagone en direct sur M6 ainsi que sur beIN Sports 1.

Les compositions probables de France - Maroc

Didier Deschamps semble avoir trouvé son onze type depuis le début de ce Mondial en Amérique du Nord. Quelques incertitudes subsistent néanmoins. Aurélien Tchouaméni pourrait retrouver sa place au milieu de terrain, tandis que Désiré Doué a une carte à jouer dans son duel avec son ami Bradley Barcola. Le sélectionneur des Bleus devrait prendre sa décision au dernier moment afin d'aligner l'équipe la plus compétitive possible face aux Lions de l'Atlas.
La composition probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni (ou Koné), Rabiot – Dembélé, Olise, Doué (ou Barcola) – Mbappé.
De son côté, le Maroc affichera également un visage très compétitif, même si Ismael Saibari sera sans doute forfait après sa blessure contractée face au Canada.
La composition probable du Maroc : Bounou – Hakimi, Diop, Halhal (ou Riad), Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss – Rahimi.

World Cup

CalendrierRésultats

Group A

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Mexique
93300606
2
Afrique du Sud
4311123-1
3
Korea Republic
3310223-1
4
R. tchèque
1301226-4

Group B

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Suisse
73210734
2
Canada
43111835
3
Bosnie-Herzégovine
4311156-1
4
Qatar
13012210-8

Group C

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Brésil
73210716
2
Maroc
73210633
3
Écosse
3310214-3
4
Haïti
0300328-6

Group D

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
États-Unis
63201844
2
Australie
43111220
3
Paraguay
4311124-2
4
Türkiye
3310235-2

Group E

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Allemagne
632011046
2
Côte d'Ivoire
63201422
3
Équateur
43111220
4
Curacao
1301219-8

Group F

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Pays-Bas
732101046
2
Japon
53120734
3
Suède
43111770
4
Tunisie
03003212-10

Group G

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Belgique
53120624
2
Égypte
53120532
3
Iran
33030330
4
Nouvelle-Zélande
13012410-6

Group H

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Espagne
73210505
2
Cape Verde Islands
33030220
3
Uruguay
2302134-1
4
Arabie saoudite
2302115-4

Group I

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
France
933001028
2
Norvège
63201871
3
Sénégal
33102862
4
Irak
03003112-11

Group J

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Argentine
93300817
2
Autriche
43111660
3
Algérie
4311157-2
4
Jordanie
0300338-5

Group K

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Colombie
73210413
2
Portugal
53120615
3
Congo DR
43111431
4
Ouzbékistan
03003211-9

Group L

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Angleterre
73210624
2
Croatie
63201550
3
Ghana
43111220
4
Panama
0300304-4
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Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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