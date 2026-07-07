Il fait perdre 15 ME à l’OM, sa cote monte en flèche

Il était sous contrat avec l'OM, et il ne l'est plus. Deux clubs allemands se frottent les mains à l'idée de récupérer Bilal Nadir.
L’Olympique de Marseille
aurait bien besoin d’une belle vente cet été. Le club provençal cherche à faire partir un gros salaire pour au moins permettre de faire signer un ou deux nouveaux joueurs. Pour le moment, c’est le calme plat. Vendre un joueur jeune, prometteur, en partie formé au club et avec une belle valeur marchande, cela aurait été l’idéal. Bilal Nadir remplissait tous ces critères, mais Pablo Longoria et Medhi Benatia ont laissé le Franco-Marocain aller au bout de son contrat, ce qu’ils juraient comme impossible un an plus tôt.
Deux clubs allemands le veulent
Résultat, depuis la semaine dernière et le passage au 1er juillet, le milieu de terrain est libre et va en profiter pour signer dans un nouveau club. Il prend son temps et discute avec deux clubs allemands. Et pas des seconds couteaux puisqu’il s’agit de Stuttgart et Francfort. Deux formations qui espèrent convaincre le joueur de s’engager, avec forcément un effort financier pour finaliser l’opération, selon Fussball Daten. Les deux formations de Bundesliga
estiment que cette arrivée libre leur fait économiser une somme comprise entre 10 et 15 ME, ce qui représenterait le prix du transfert de Nadir s’il était encore sous contrat avec l’OM.
Impossible de refaire le monde, le natif de Nice ayant décidé de prendre son envol sans chercher à s’imposer à l’OM sur la durée, alors que son temps de jeu n’était pas négligeable malgré ses pépins physiques. Une aubaine pour son futur club, qui ne sera pas forcément en Bundesliga. La presse allemande évoque l’intérêt d’une formation de Ligue 1
et d’équipes de Premier League, même si cela pourrait aussi être une façon de se faire mousser pour mieux négocier son arrivée dans l’un des deux clubs qui discutent concrètement à lui : Francfort et Stuttgart.
B. Nadir
France • Âge 22 • Milieu
Champions League2025/2026