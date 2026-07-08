L’OL dévoile son rêve au mercato

Arriver à faire encore une ou deux belles ventes sans avoir à se séparer des joueurs majeurs de l’équipe déjà désignés, c’est l’ambition de Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif de l’OL.

L’Olympique Lyonnais est toujours en quête d’un avant-centre pour permettre à Paulo Fonseca d’avoir un effectif complet au moment de lancer sa pré-saison. Mais en ce qui concerne les mouvements, une première pause va être marquée après un début du mois de juillet agité. Une vente majeure, et cinq achats permettant d’étoffer l’effectif, cela a permis de passer le cap de la DNCG et faire entrer une grosse somme avec le départ d’Afonso Moreira.

Afonso Moreira était intransférable au départ

Qu’en est-il de la suite de l’été lyonnais ? Selon les informations de BFM, il y aura une autre vente majeure pendant l’été au minimum, même si cela dépendra de la façon dont se déroule les éliminatoires de la Ligue des Champions. Si jamais l’OL fait carton plein, alors cela permettra de compter sur la manne financière de la C1, et n’obligera l’OL qu’à aller chercher encore 30 millions d’euros avec une ou deux ventes sérieuses. En revanche, c’est plus du double qui sera demandé pour équilibrer le budget si les joueurs de Paulo Fonseca ne remplissent pas leur mission du mois d’août.

De quoi démontrer l’importance de ces matchs européens dès le lancement de la saison. Une ou deux grosses ventes sont donc nécessaires, mais il reste à savoir qui pourra partir. L’OL, s’il a le choix, aimerait éviter de céder l’un de ces cinq éléments. Dominik Greif, Corentin Tolisso, Moussa Niakhaté, Tyler Morton et Malick Fofana sont considérés comme « intransférables ». C’était aussi le cas d’Afonso Moreira avant que le Bayer Leverkusen ne mette 30 ME.

Idéalement, l’OL aimerait vendre Ainsley Maitland-Niles, Nicolas Tagliafico, Orel Mangala, Abner ou Tanner Tessmann selon les offres, mais il n’est pas dit que Matthieu Louis-Jean puisse faire exactement ce qu’il veut. Surtout que les offres ne vont pas forcément crouler pour les remplaçants de l’équipe rhodanienne.