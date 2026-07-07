Le PSG accélère, trois joueurs vont signer

Le PSG n’a pas encore passé la seconde sur son mercato estival. Pourtant, les grandes manœuvres sont sur le point de commencer.

Le Paris Saint-Germain souhaite continuer à dominer le football européen. Pour cela, quelques ajustements seront nécessaires cet été sur le marché des transferts. Luis Enrique se montre particulièrement exigeant concernant les joueurs qu’il souhaite voir rejoindre son effectif. L’entraîneur espagnol a déjà perdu deux éléments importants de son collectif : Gonçalo Ramos et Lee Kang-In. Deux départs qui devront rapidement être compensés.

Selon les dernières informations de L’Équipe, le PSG accélère actuellement pour boucler les arrivées de Yan Diomandé (Leipzig) et Maghnes Akliouche (AS Monaco).

Le PSG renfloue les caisses, le mercato va s'animer

Le média indique que les doubles champions d’Europe en titre souhaitent profiter des recettes générées par les ventes de Ramos et Lee, estimées à près de 100 millions d’euros, afin de financer les arrivées de Diomandé et Akliouche. Le départ probable de Randal Kolo Muani est également attendu et devrait offrir encore davantage de liquidités aux pensionnaires du Parc des Princes.

L’Équipe précise également que deux offres parisiennes pour Akliouche ont déjà été refusées par Monaco, qui réclame 50 millions d’euros pour laisser partir son jeune talent.

À noter qu’en plus des dossiers Diomandé et Akliouche, le Paris Saint-Germain travaille également sur l’arrivée d’un nouveau latéral gauche, capable de concurrencer Nuno Mendes la saison prochaine. Les choses devraient donc s’accélérer dans les prochaines heures au PSG.

Le club de la capitale souhaite pouvoir compter sur ses nouveaux renforts dès le début de la saison, notamment avant la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa prévue le 12 août. Les négociations avec les clubs concernés s’annoncent toutefois difficiles. Leipzig entend notamment tirer le maximum du dossier Yan Diomandé, alors que le joueur souhaite de son côté rejoindre rapidement le Paris Saint-Germain. Idem d'ailleurs concernant Akliouche.