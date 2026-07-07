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Paris Sportifs : La cote de France-Maroc multipliée par 10 !

Paris Sportifs07 juil. , 11:40
parredaction
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Ce jeudi, la France défie le Maroc pour une place en demi-finale de la Coupe du monde.
L'équipe de France de Didier Deschamps a souffert face au Paraguay, mais a finalement fait la différence grâce à un penalty de Kylian Mbappé inscrit au milieu de la seconde période. Les Bleus aborderont ce quart de finale avec confiance avant d'affronter le Maroc, tombeur du Canada un peu plus tôt.
Cette revanche de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar aura lieu ce jeudi 9 juillet. La rencontre se disputera au Gillette Stadium de Boston et le coup d'envoi sera donné à 22h00 (heure française).

La cote de la France - Maroc passe à 15

Un match de gala attend donc les Bleus, face à une formation du Maroc demi-finaliste de la compétition en 2022, et qui semble encore plus forte. Un beau match sur lequel notre partenaire Winamax lance une offre exceptionnelle, que seul le Mondial peut permettre.
our ce rendez-vous exceptionnel qui peut renvoyer l'équipe de France en demi-finales finale de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, notre partenaire Winamax vous effectue une offre encore plus incroyable que d'habitude. En effet, la cote pour le match entre la France et le Maroc est multipliée par 10. Oui, par 10. Le fonctionnement est expliqué ci-dessous.
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Avec un dépôt de 10 € seulement et une mise maximum de 10 €, tu pourras repartir avec :
- tes gains en cash pour la cote initiale,
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Si tu as déposé moins de 10 €, l’offre ne sera pas “activée”.
En revanche, il est tout à fait possible de déposer et miser plus de 10 €, mais la partie boostée sera plafonnée à = cote initiale x10 x 10 € - (mise x cote initiale)
Seul le match entre la France et le Maroc est concerné par cette offre exceptionnelle. La cote par exemple pour le résultat "France ou Nul" est à 1,56, et elle est portée à 15,60 par Winamax dans cette offre exceptionnelle.
France Maroc
Cette offre est réservée aux nouveaux clients uniquement et, pour en bénéficier, un premier dépôt de 10 € suffit. L’inscription devra se faire exclusivement via un clic sur les liens de cet article. Seul le pari mis en avant via l’offre “BOOST x10” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable hors prolongations et tirs au but éventuels. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash
On a prévu des infos un peu partout dans l’App pour que tu ne sois pas perdu.
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Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
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Je trolle un peu mais Il a surtout jouer que 25 minutes dans la Finale de l'Euro gagné. C'était peut-etre ça le secret...

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quand tu arrêteras de te cacher derrière un pseudo pour insulter les gens , et donc ton attitude de sous-homme (ou sous femme) ? ^^ Tu dois trouver ça marrant mais c'est juste nul haha ... et pathétique ;)

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🤣🤣🤣🤣🤣

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Merci pour le lien. C'est dommage que ce soit ses propos à elle qu'on diffuse le plus. Ça laisse penser que personne n'a réagi et que MBappé est tout seul à se défendre alors que ce n'est pas le cas.

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