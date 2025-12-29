PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Vitinha

Déterminé à recruter Vitinha, le Real Madrid est persuadé de pouvoir faire craquer le PSG et le joueur portugais. Que ce soit avec une éventuelle clause libératoire ou une belle offre financière.

Guère satisfait de son milieu de terrain, le Real Madrid cherche la bonne formule pour devenir de nouveau une équipe forte dans ce secteur de jeu. La guerre se joue souvent à ce niveau dans le football moderne et le PSG domine ses adversaires grâce à un engagement et une maitrise technique qui forcent l’admiration. Florentino Pérez l’a bien compris et il rêve de faire venir Vitinha pour inverser la tendance et récupérer un joueur qui pourrait bien être dans les prétendants au Ballon d’Or cette saison s’il continue sur sa lancée.

100 ME pour Vitinha, le Real est chaud

Sports Illustrated, le président de la Maison Blanche ne se soucie pas de la présence d’une clause libératoire à 90 ME ou non. Pour Florentino Pérez, tout transfert autour de 100 ME sera forcément une aubaine pour son club, qui est certain de recruter un joueur capable de remettre le Real au sommet. Chaudement ancré au Paris SG, le Portugais n’est pas vraiment désireux de quitter un club qui lui a fait confiance même quand les choses allaient moins bien. Mais tout le monde le sait, le Real Madrid peut faire chavirer bien des dossiers, grâce à son prestige et ses moyens financiers. Et selon les informations de, le président de la Maison Blanche ne se soucie pas de la présence d’une clause libératoire à 90 ME ou non. Pour Florentino Pérez, tout transfert autour de 100 ME sera forcément une aubaine pour son club, qui est certain de recruter un joueur capable de remettre le Real au sommet.

Une volonté bien compréhensible de la part des Merengue, même s’il faut aussi que le PSG soit d’accord. Et pour Paris, pas question de participer à d’éventuelles négociations pour un transfert de Vitinha. Ce dernier est considéré comme intouchable, et 100 ME n’est pas spécialement vu comme une barrière autorisant les discussions. Le Qatar l’a déjà démontré par le passé, il n’a jamais vendu un joueur contre sa volonté, et sait conserver ses meilleurs éléments en leur offrant des contrats bien rémunérés, et à longue durée.

Malgré sa grande motivation, le Real Madrid est donc invité à ne pas avoir trop d’espoir sur le recrutement de Vitinha. Cela même si Florentino Pérez est déterminé à tenter sa chance. Et selon les informations de Defensa Central, il est persuadé qu’une clause libératoire existe bien quelque part dans le dernier contrat signé entre le Portugais et le Paris SG.