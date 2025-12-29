ICONSPORT_280896_0040

PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Vitinha

PSG29 déc. , 10:30
parGuillaume Conte
2
Déterminé à recruter Vitinha, le Real Madrid est persuadé de pouvoir faire craquer le PSG et le joueur portugais. Que ce soit avec une éventuelle clause libératoire ou une belle offre financière.
Guère satisfait de son milieu de terrain, le Real Madrid cherche la bonne formule pour devenir de nouveau une équipe forte dans ce secteur de jeu. La guerre se joue souvent à ce niveau dans le football moderne et le PSG domine ses adversaires grâce à un engagement et une maitrise technique qui forcent l’admiration. Florentino Pérez l’a bien compris et il rêve de faire venir Vitinha pour inverser la tendance et récupérer un joueur qui pourrait bien être dans les prétendants au Ballon d’Or cette saison s’il continue sur sa lancée.

100 ME pour Vitinha, le Real est chaud

Chaudement ancré au Paris SG, le Portugais n’est pas vraiment désireux de quitter un club qui lui a fait confiance même quand les choses allaient moins bien. Mais tout le monde le sait, le Real Madrid peut faire chavirer bien des dossiers, grâce à son prestige et ses moyens financiers. Et selon les informations de Sports Illustrated, le président de la Maison Blanche ne se soucie pas de la présence d’une clause libératoire à 90 ME ou non. Pour Florentino Pérez, tout transfert autour de 100 ME sera forcément une aubaine pour son club, qui est certain de recruter un joueur capable de remettre le Real au sommet.

Lire aussi

PSG : Paris lâche 45ME pour un énorme défenseurPSG : Paris lâche 45ME pour un énorme défenseur
Le PSG a recruté la nouvelle star du foot africainLe PSG a recruté la nouvelle star du foot africain
Une volonté bien compréhensible de la part des Merengue, même s’il faut aussi que le PSG soit d’accord. Et pour Paris, pas question de participer à d’éventuelles négociations pour un transfert de Vitinha. Ce dernier est considéré comme intouchable, et 100 ME n’est pas spécialement vu comme une barrière autorisant les discussions. Le Qatar l’a déjà démontré par le passé, il n’a jamais vendu un joueur contre sa volonté, et sait conserver ses meilleurs éléments en leur offrant des contrats bien rémunérés, et à longue durée.
Malgré sa grande motivation, le Real Madrid est donc invité à ne pas avoir trop d’espoir sur le recrutement de Vitinha. Cela même si Florentino Pérez est déterminé à tenter sa chance. Et selon les informations de Defensa Central, il est persuadé qu’une clause libératoire existe bien quelque part dans le dernier contrat signé entre le Portugais et le Paris SG.
V. Machado Ferreira

V. Machado Ferreira

PortugalPortugal Âge 25 Milieu

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs8
Buts0
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs6
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts1
Passes décisives6
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_280785_0011
CAN 2025

CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué

ICONSPORT_280567_0130
OL

OL : Maitland-Niles en danger à Lyon ?

ICONSPORT_261501_0157
PSG

« C’est complément faux », le PSG refuse ces deux renforts

ICONSPORT_277121_0147
OM

OM : Un cador à 25ME pour lancer le mercato !

Fil Info

29 déc. , 14:00
CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué
29 déc. , 13:30
OL : Maitland-Niles en danger à Lyon ?
29 déc. , 13:00
« C’est complément faux », le PSG refuse ces deux renforts
29 déc. , 12:40
OM : Un cador à 25ME pour lancer le mercato !
29 déc. , 12:20
OL : Endrick fait scandale à Madrid
29 déc. , 12:10
Nice officialise le départ de Franck Haise et la nomination de Claude Puel
29 déc. , 12:03
Caen vire son entraîneur et nomme Gael Clichy
29 déc. , 12:00
PSG : Luis Enrique ne prolonge pas, Paris a peur
29 déc. , 11:30
OM : Saibari à Marseille, la signature repoussée

Derniers commentaires

CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué

De très courtes victoires malgré tout

PSG : Luis Enrique ne prolonge pas, Paris a peur

Profitons tant que nous le pouvons car sans Lucho j'ai peur pour nos ambitions, quand on voit le niveau des coachs actuels ca fait peur

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Une vraie chance pour la France pour le coup ❤️

OL : Endrick va faire pleurer les gardiens, la Ligue 1 est prévenue

Rage !

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

En plus de sa nationalité brésilienne, il a la nationalité portugaise depuis très longtemps. Il n'est pas considéré comme extracommunautaire.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading