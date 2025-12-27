ICONSPORT_263636_0246
Vitinha refuse de signer au Real Madrid

Vitinha rêve en grand avec le PSG depuis quelques mois désormais. Le milieu de terrain portugais s’épanouit pleinement dans la capitale et n’envisage pas un départ à court terme.
Le Paris Saint-Germain peut compter dans ses rangs des joueurs de grand talent, à commencer par Vitinha. Le Portugais a franchi un cap important depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien. L’entraîneur espagnol apprécie particulièrement le profil de l’ancien joueur du FC Porto. Ces derniers mois, Vitinha a réalisé plusieurs rêves sous les couleurs du PSG : il a notamment remporté la Ligue des champions et terminé troisième du dernier classement du Ballon d’Or. Si certaines rumeurs l’annoncent dans le viseur du Real Madrid en vue d’un transfert futur, Vitinha n’a pas l’intention de quitter le club champion d’Europe. Et s’il devait un jour partir, ce ne serait pas pour rejoindre la Casa Blanca.

Vitinha fait une annonce importante 

Ces dernières heures lors d'une interview accordée à O Jogo, le génie portugais a en effet indiqué concernant son avenir : « En réalité, j’aimerais beaucoup rejouer avec le maillot de Porto parce que je me sens comme à la maison à l’Estádio do Dragão. Mais cela dépendra beaucoup de l’évolution de ma carrière et aussi de la situation à Porto, car tout dépendra toujours des objectifs et des souhaits du club »

Vitinha est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029. Le club de la capitale espère tirer le meilleur de son joueur jusqu’à cette échéance, sauf en cas de nouvelle prolongation. Le FC Porto sait qu’il pourrait avoir une chance de récupérer Vitinha si une opportunité se présentait. Âgé de 25 ans, le milieu de terrain souhaite évoluer dans un club qui lui permette de tout gagner, ce qui n’est pas le cas à Porto. Cependant, au fil des années, un retour pourrait prendre de l’importance. De son côté, le Real Madrid devra très probablement revoir ses plans : pour Vitinha, ce sera soit le PSG, soit un retour à Porto.
