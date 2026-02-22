ICONSPORT_283297_0011
Kantari

Nantes : Kantari viré en cas de défaite face au Havre

FC Nantes22 févr. , 11:00
par Claude Dautel
0
Le FC Nantes reçoit Le Havre ce dimanche et en cas de défaite, Ahmed Kantari devrait être remercié par les Kita. L'entraîneur des Canaris est conscient que son poste est en danger.
Au moment où Antoine Kombouaré va retrouver un travail avec Paris FC, son ancien adjoint à Nantes, Ahmed Kantari risque lui de se retrouver sans emploi dans les prochaines heures. Avant de recevoir Le Havre, qui réussit à ennuyer pas mal d'équipes malgré des moyens financiers très limités, l'entraîneur nantais est en grand danger. Ce dimanche, à quelques heures du match contre le HAC, Ouest-France confirme que si Anthony Lopes et ses coéquipiers ne s'imposent pas, alors le fusible Kantari va sauter. Ce dernier a confié dans le quotidien régional qu'il était conscient que son avenir pourrait s'assombrir brutalement en fonction du résultat final contre l'équipe normande.

Kantari joue son dernier atout à Nantes

« On n’a jamais autant de temps qu’on le voudrait, surtout quand on arrive en cours de route dans une situation d’urgence. Les échanges sont permanents avec la direction. Tout entraîneur est sujet au résultat. Il en faut un, pas pour moi, mais pour le club et les amoureux du FC Nantes », a confié Ahmed Kantari, qui a donc 90 minutes pour sauver provisoirement son job. Au moment où la rumeur envoie Pascal Dupraz sur le banc du FC Nantes, la tension sera donc grande à la Beaujoire, d'autant qu'une nouvelle fois les supporters ont décidé de faire grève. Le climat sera donc polaire, la famille Kita étant dans le collimateur de la Brigade Loire, plus remontée que jamais contre le propriétaire du FC Nantes et son fils.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

