Nantes : Kantari viré en cas de défaite face au Havre

Le FC Nantes reçoit Le Havre ce dimanche et en cas de défaite, Ahmed Kantari devrait être remercié par les Kita. L'entraîneur des Canaris est conscient que son poste est en danger.

Ouest-France confirme que si Anthony Lopes et ses coéquipiers ne s'imposent pas, alors le fusible Kantari va sauter. Ce dernier a confié dans le quotidien régional qu'il était conscient que son avenir pourrait s'assombrir brutalement en fonction du résultat final contre l'équipe normande. Au moment où Antoine Kombouaré va retrouver un travail avec Paris FC , son ancien adjoint à Nantes, Ahmed Kantari risque lui de se retrouver sans emploi dans les prochaines heures. Avant de recevoir Le Havre, qui réussit à ennuyer pas mal d'équipes malgré des moyens financiers très limités, l'entraîneur nantais est en grand danger.

Kantari joue son dernier atout à Nantes

« On n’a jamais autant de temps qu’on le voudrait, surtout quand on arrive en cours de route dans une situation d’urgence. Les échanges sont permanents avec la direction. Tout entraîneur est sujet au résultat. Il en faut un, pas pour moi, mais pour le club et les amoureux du FC Nantes », a confié Ahmed Kantari, qui a donc 90 minutes pour sauver provisoirement son job. Au moment où la rumeur envoie Pascal Dupraz sur le banc du FC Nantes, la tension sera donc grande à la Beaujoire, d'autant qu'une nouvelle fois les supporters ont décidé de faire grève. Le climat sera donc polaire, la famille Kita étant dans le collimateur de la Brigade Loire, plus remontée que jamais contre le propriétaire du FC Nantes et son fils.