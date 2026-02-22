PSG : Zaïre-Emery, la nouvelle star de Paris

Après un gros passage à vide l'an passé, Warren Zaïre-Emery a retrouvé son meilleur niveau. Au point même qu'actuellement, il est l'un des cadres du PSG, et postule plus que jamais à une place en équipe de France pour le Mondial 2026.

A 19 ans, Warren Zaïre-Emery est déjà un ancien au sein de l'équipe de Luis Enrique, mais il n'est pas le joueur le plus bling-bling au sein de l'effectif parisien. Loin d'attirer autant les projecteurs que Désiré Doué ou Bradley Barcola, le natif de Montreuil est pourtant devenu un élément indispensable pour l'entraîneur parisien. Et ce n'était pas gagné d'avance, car la saison passée Warren Zaïre-Emery a connu un gros passage à vide, inquiétant même les plus fidèles supporters parisiens. Mais loin de paniquer, celui qui est devenu en 2022 le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à entrer en Ligue 1 a rectifié le tir, s'adaptant avec réussite aux exigences de Luis Enrique, lequel le fait évoluer entre le milieu de terrain et un rôle de latéral droit.

Contre Metz, et comme toujours depuis des semaines, Warren Zaïre-Emery a été impeccable, c'était cette fois dans un rôle de sentinelle, avec en bonus une passe décisive sur le but de Désié Doué à la 3e minute. Et sur Ligue 1+, Luis Enrique a admis être épaté par la capacité du jeune joueur français de s'adapter. « Warren a changé. Ce n'est pas grâce à moi, c’est grâce à lui. C’est un joueur incroyable. Il est capable de jouer partout. Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est merveilleux d'avoir un joueur comme lui », a confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain, conscient d'avoir un vrai joueur polyvalent dans son effectif, ce qui est forcément un atout majeur. D'autant plus que le joueur de 19 ans a un physique qui lui permet d'éviter les séjours trop fréquents à l'infirmerie.

Zaïre-Emery sera au Mondial

Dans L'Equipe, Warren Zaïre-Emery est élu joueur au Top pour le PSG avec un commentaire très élogieux concernant ses prestations actuelles. « Une impression de domination athlétique impressionnante. Il court, gagne des duels, joue en une touche quand il faut. Il traverse un hiver splendide », écrit le quotidien sportif. De quoi permettre au joueur parisien d'envisager sereinement sa présence chez les Bleus pour le prochain Mondial.