ICONSPORT_350033_0320
Warren Zaïre-Emery

PSG : Zaïre-Emery, la nouvelle star de Paris

PSG22 févr. , 10:00
parClaude Dautel
1
Après un gros passage à vide l'an passé, Warren Zaïre-Emery a retrouvé son meilleur niveau. Au point même qu'actuellement, il est l'un des cadres du PSG, et postule plus que jamais à une place en équipe de France pour le Mondial 2026.
A 19 ans, Warren Zaïre-Emery est déjà un ancien au sein de l'équipe de Luis Enrique, mais il n'est pas le joueur le plus bling-bling au sein de l'effectif parisien. Loin d'attirer autant les projecteurs que Désiré Doué ou Bradley Barcola, le natif de Montreuil est pourtant devenu un élément indispensable pour l'entraîneur parisien. Et ce n'était pas gagné d'avance, car la saison passée Warren Zaïre-Emery a connu un gros passage à vide, inquiétant même les plus fidèles supporters parisiens. Mais loin de paniquer, celui qui est devenu en 2022 le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à entrer en Ligue 1 a rectifié le tir, s'adaptant avec réussite aux exigences de Luis Enrique, lequel le fait évoluer entre le milieu de terrain et un rôle de latéral droit.
Contre Metz, et comme toujours depuis des semaines, Warren Zaïre-Emery a été impeccable, c'était cette fois dans un rôle de sentinelle, avec en bonus une passe décisive sur le but de Désié Doué à la 3e minute. Et sur Ligue 1+, Luis Enrique a admis être épaté par la capacité du jeune joueur français de s'adapter. « Warren a changé. Ce n'est pas grâce à moi, c’est grâce à lui. C’est un joueur incroyable. Il est capable de jouer partout. Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est merveilleux d'avoir un joueur comme lui », a confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain, conscient d'avoir un vrai joueur polyvalent dans son effectif, ce qui est forcément un atout majeur. D'autant plus que le joueur de 19 ans a un physique qui lui permet d'éviter les séjours trop fréquents à l'infirmerie.

Zaïre-Emery sera au Mondial

Dans L'Equipe, Warren Zaïre-Emery est élu joueur au Top pour le PSG avec un commentaire très élogieux concernant ses prestations actuelles. « Une impression de domination athlétique impressionnante. Il court, gagne des duels, joue en une touche quand il faut. Il traverse un hiver splendide », écrit le quotidien sportif. De quoi permettre au joueur parisien d'envisager sereinement sa présence chez les Bleus pour le prochain Mondial.
W. Zaire Emery

W. Zaire Emery

FranceFrance Âge 19 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs9
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs23
Buts1
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_283297_0011
FC Nantes

Nantes : Kantari viré en cas de défaite face au Havre

ICONSPORT_279505_0290
OM

OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille

ICONSPORT_311320_0273
OL

OL : Une dictature de 4 mois, Endrick menace la France

Fil Info

22 févr. , 11:00
Nantes : Kantari viré en cas de défaite face au Havre
22 févr. , 10:30
OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille
22 févr. , 9:30
OL : Une dictature de 4 mois, Endrick menace la France
22 févr. , 9:00
ASSE : Stassin change radicalement d'attitude
22 févr. , 8:40
PSG : Désiré Doué, grosse inquiétude à Paris
22 févr. , 8:20
OL : 45ME, une offre folle pour Sulc
22 févr. , 8:00
OM : McCourt promet l'enfer au mercato
22 févr. , 7:40
TV : Strasbourg - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

OM : McCourt promet l'enfer au mercato

On fait des mercato somptueux soit quand on gagne du fric grâce aux bonnes affaires soit quand on obtient de bons résultats grâce à nos recrues. On peut donc dire qu’aucun mercato sous l’ère Longoria n’étaient somptueux et encore moins depuis benatia

OM : McCourt promet l'enfer au mercato

Dijaya il est là et bien la lalala

OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille

Le problème cest quon a pas de leader dans cette équipe depuis le départ de rabiot..greenwood cest un phénomène mais il a pas le caractère pour être un "leader" ... holjberg et balerdi aurait dû l'être mais ils ont pas l'aura ni le caractère d'un rabiot.. tout part de la ..cest ca qui nous a flingué .. rappelez vous lan dernier après le match de Reims ou rabiot remobolise tout le monde en leurs rentrant dedans ..

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Mec y’a quelques jours tu débattais avec moi psk tu disais que les cadors européens allaient se l’arracher à 100M. T’es la reine des girouettes mon petit red

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Oui donc il a rien gagné palmarès 0

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

Loading