ICONSPORT_311320_0273
Endrick

OL : Une dictature de 4 mois, Endrick menace la France

OL22 févr. , 9:30
parMehdi Lunay
1
Endrick a largement réussi ses débuts à l'OL avec plusieurs réalisations dont un triplé à Metz. De quoi le faire élire joueur des mois de décembre et janvier en Ligue 1. Un trophée individuel qui en appelle d'autres pour le Brésilien.
Remplaçant au Real Madrid et souvent absent des terrains espagnols, Endrick faisait clairement douter les observateurs avant sa venue en France. Le joueur prêté à l'Olympique Lyonnais serait-il à la hauteur de sa réputation et arriverait-il à s'acclimater à la rugueuse Ligue 1 ? Les réponses ont été rapidement données et elles ont été positives. Buteur dès son premier match à Lille en coupe de France, Endrick a récidivé face à Laval et à Metz avec un triplé superbe. Des débuts prometteurs qui ont séduit bien au-delà du Rhône.

Endrick veut s'accaparer un trophée

L'attaquant brésilien a été élu meilleur joueur des mois de décembre-janvier en Ligue 1 par tous les suiveurs du championnat. Un succès symbolique mais pas anecdotique. Le joueur de 19 ans succède à Mason Greenwood, Florian Thauvin et Ilan Kebbal, aussi récompensés cette saison. Endrick a reçu son trophée dans le cadre de l'émission Téléfoot. Interrogé au micro de TF1, le buteur de l'OL avoue vouloir triompher de nouveau dès le mois suivant.
« Je suis très content de ce trophée. Merci beaucoup à tous. Ceux qui ont voté, mon équipe aussi bien sûr. Et maintenant, il faut aller de l’avant parce que tout ça, c’est déjà du passé. C’est clair, j’ai très envie de gagner ce trophée une nouvelle fois. J’ai déjà pensé aux prochains matchs pour bien faire et j’espère gagner à nouveau », a t-il lâché. Avec plusieurs gros chocs à venir, contre Strasbourg et Marseille notamment, le prodige aura l'occasion de marquer les esprits pour convaincre les votants français. L'OL n'en attend pas moins pour terminer sur le podium.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs4
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_283297_0011
FC Nantes

Nantes : Kantari viré en cas de défaite face au Havre

ICONSPORT_279505_0290
OM

OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille

ICONSPORT_350033_0320
PSG

PSG : Zaïre-Emery, la nouvelle star de Paris

Fil Info

22 févr. , 11:00
Nantes : Kantari viré en cas de défaite face au Havre
22 févr. , 10:30
OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille
22 févr. , 10:00
PSG : Zaïre-Emery, la nouvelle star de Paris
22 févr. , 9:00
ASSE : Stassin change radicalement d'attitude
22 févr. , 8:40
PSG : Désiré Doué, grosse inquiétude à Paris
22 févr. , 8:20
OL : 45ME, une offre folle pour Sulc
22 févr. , 8:00
OM : McCourt promet l'enfer au mercato
22 févr. , 7:40
TV : Strasbourg - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

OM : McCourt promet l'enfer au mercato

On fait des mercato somptueux soit quand on gagne du fric grâce aux bonnes affaires soit quand on obtient de bons résultats grâce à nos recrues. On peut donc dire qu’aucun mercato sous l’ère Longoria n’étaient somptueux et encore moins depuis benatia

OM : McCourt promet l'enfer au mercato

Dijaya il est là et bien la lalala

OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille

Le problème cest quon a pas de leader dans cette équipe depuis le départ de rabiot..greenwood cest un phénomène mais il a pas le caractère pour être un "leader" ... holjberg et balerdi aurait dû l'être mais ils ont pas l'aura ni le caractère d'un rabiot.. tout part de la ..cest ca qui nous a flingué .. rappelez vous lan dernier après le match de Reims ou rabiot remobolise tout le monde en leurs rentrant dedans ..

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Mec y’a quelques jours tu débattais avec moi psk tu disais que les cadors européens allaient se l’arracher à 100M. T’es la reine des girouettes mon petit red

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Oui donc il a rien gagné palmarès 0

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

Loading