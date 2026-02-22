OL : Une dictature de 4 mois, Endrick menace la France

Endrick a largement réussi ses débuts à l'OL avec plusieurs réalisations dont un triplé à Metz. De quoi le faire élire joueur des mois de décembre et janvier en Ligue 1. Un trophée individuel qui en appelle d'autres pour le Brésilien.

Remplaçant au Real Madrid et souvent absent des terrains espagnols, Endrick faisait clairement douter les observateurs avant sa venue en France. Le joueur prêté à l' Olympique Lyonnais serait-il à la hauteur de sa réputation et arriverait-il à s'acclimater à la rugueuse Ligue 1 ? Les réponses ont été rapidement données et elles ont été positives. Buteur dès son premier match à Lille en coupe de France, Endrick a récidivé face à Laval et à Metz avec un triplé superbe. Des débuts prometteurs qui ont séduit bien au-delà du Rhône.

Endrick veut s'accaparer un trophée

L'attaquant brésilien a été élu meilleur joueur des mois de décembre-janvier en Ligue 1 par tous les suiveurs du championnat. Un succès symbolique mais pas anecdotique. Le joueur de 19 ans succède à Mason Greenwood, Florian Thauvin et Ilan Kebbal, aussi récompensés cette saison. Endrick a reçu son trophée dans le cadre de l'émission Téléfoot. Interrogé au micro de TF1, le buteur de l'OL avoue vouloir triompher de nouveau dès le mois suivant.

« Je suis très content de ce trophée. Merci beaucoup à tous. Ceux qui ont voté, mon équipe aussi bien sûr. Et maintenant, il faut aller de l’avant parce que tout ça, c’est déjà du passé. C’est clair, j’ai très envie de gagner ce trophée une nouvelle fois. J’ai déjà pensé aux prochains matchs pour bien faire et j’espère gagner à nouveau », a t-il lâché. Avec plusieurs gros chocs à venir, contre Strasbourg et Marseille notamment, le prodige aura l'occasion de marquer les esprits pour convaincre les votants français. L'OL n'en attend pas moins pour terminer sur le podium.