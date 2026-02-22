ICONSPORT_355815_0020
Edmond Tapsoba

PSG : Un joueur à 54ME pour remplacer Zabarnyi

PSG22 févr. , 12:20
parMehdi Lunay
0
Le Paris Saint-Germain n'est pas très heureux de ses dernières recrues défensives, Lucas Beraldo et Illya Zabarnyi. Les Parisiens convoitent le Burkinabé Edmond Tapsoba pour solidifier leur arrière-garde. Le prix du joueur est à la portée du PSG.
En quête d'un doublé européen après son sacre en Ligue des champions l'année dernière, le PSG fait douter ses supporters et les observateurs neutres. La défense est pointée du doigt et, ce d'autant plus après les deux buts encaissés en 18 minutes à Monaco mardi dernier. En charnière centrale, seul Willian Pacho est une valeur sûre. Marquinhos manque de régularité et arrive sur la fin. Illya Zabarnyi déçoit beaucoup malgré les 64 millions d'euros investis en lui l'été dernier. Lucas Beraldo n'est pas au niveau requis pour un top club européen.

Edmond Tapsoba, le bon coup à 54 ME

Quel que soit le dénouement de cette saison, le Paris Saint-Germain est déjà en quête d'un défenseur central pour l'été prochain. Il faut un solide joueur, capable de bien manier le ballon et suffisamment rapide pour gérer la profondeur. Edmond Tapsoba coche toutes ces cases. Le défenseur burkinabé du Bayer Leverkusen plaît à Luis Campos depuis plusieurs années. Néanmoins, tout transfert était impossible à conclure avec une clause libératoire à 100 millions d'euros. Les Allemands viennent de revoir leurs exigences à la baisse.
Selon le site Jeunes Footeux, le PSG devra donner 54 millions d'euros pour récupérer le joueur de 27 ans. Leverkusen lui a donné un bon de sortie pour l'été prochain comme le confirme la presse allemande. Un prix acceptable et séduisant pour les Parisiens, lesquels visent en parallèle Ousmane Diomandé (Sporting CP). Le défenseur ivoirien possède une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros par le club portugais. Dans ces conditions, Edmond Tapsoba est le favori numéro 1 pour débarquer à Paris.
E. Tapsoba

E. Tapsoba

Burkina FasoBurkina Faso Âge 27 Défenseur

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs18
Buts4
Passes décisives2
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

