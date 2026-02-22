ICONSPORT_279505_0290
Mason Greenwood sous le maillot de l'OM

OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille

OM22 févr. , 10:30
parClaude Dautel
L'OM est désormais descendu à la quatrième place de Ligue 1 et l'écart avec ses poursuivants pourrait se réduire. Marseille inquiète ses supporters et Nabil Djellit pense savoir pourquoi.
Il y a encore un mois, l'Olympique de Marseille allait pour le mieux. Mais à partir du 28 janvier, et de la déroute à Bruges, et de l'élimination délirante en Ligue des champions, l'OM a sombré en Ligue 1 avec les effets dévastateurs que cela a eus. Roberto De Zerbi et Pablo Longoria sont les victimes expiatoires de cette mauvaise série du club phocéen, et Medhi Benatia a pris le pouvoir, 48 heures après avoir annoncé sa démission. Pour Nabil Djellit, toute cette séquence a probablement marqué la fin d'une époque à l'Olympique de Marseille. Car ce qu'il est passé a laissé des traces qui pourraient coûter très cher au club de Frank McCourt.

L'OM a déjà perdu des joueurs

Le journaliste de L'Equipe en est convaincu, au sein du vestiaire de l'Olympique de Marseille quelque chose s'est cassé et certains joueurs ont déjà la tête ailleurs, et surtout loin de l'OM. « Certains joueurs de l'OM ont lâché le club. Ils ne sont déjà plus là... », constate Nabil Djellit. Et ce dernier d'ajouter, toujours sur X (anciennement Twitter), que le choc entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais sera la dernière chance pour le club phocéen de se relancer en Ligue 1. Car même si la Coupe de France suscite un énorme engouement à Marseille, l'ogre PSG n'étant plus là, une victoire ne donne pas un ticket pour la prochaine Ligue des champions.

Hojbjerg et Greenwood, déjà la tête ailleurs ?

Pour Frank McCourt, il est donc impératif que sa formation se qualifie directement ou via les barrages, pour la Ligue des champions. Car sur le plan budgétaire, et compte tenu des investissements réalisés au mercato d'été, l'OM n'a pas vraiment les moyens de se passer de cette compétition. Les cadres ont tout intérêt à se réveiller, à l'image d'un Hojbjerg, fantomatique depuis quelques matchs, ou même d'un Greenwood dont on sait qu'il n'est pas copain-copain avec Medhi Benatia.
Derniers commentaires

OM : McCourt promet l'enfer au mercato

On fait des mercato somptueux soit quand on gagne du fric grâce aux bonnes affaires soit quand on obtient de bons résultats grâce à nos recrues. On peut donc dire qu’aucun mercato sous l’ère Longoria n’étaient somptueux et encore moins depuis benatia

OM : McCourt promet l'enfer au mercato

Dijaya il est là et bien la lalala

OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille

Le problème cest quon a pas de leader dans cette équipe depuis le départ de rabiot..greenwood cest un phénomène mais il a pas le caractère pour être un "leader" ... holjberg et balerdi aurait dû l'être mais ils ont pas l'aura ni le caractère d'un rabiot.. tout part de la ..cest ca qui nous a flingué .. rappelez vous lan dernier après le match de Reims ou rabiot remobolise tout le monde en leurs rentrant dedans ..

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Mec y’a quelques jours tu débattais avec moi psk tu disais que les cadors européens allaient se l’arracher à 100M. T’es la reine des girouettes mon petit red

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Oui donc il a rien gagné palmarès 0

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

