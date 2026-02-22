OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille

L'OM est désormais descendu à la quatrième place de Ligue 1 et l'écart avec ses poursuivants pourrait se réduire. Marseille inquiète ses supporters et Nabil Djellit pense savoir pourquoi.

Il y a encore un mois, l'Olympique de Marseille allait pour le mieux. Mais à partir du 28 janvier, et de la déroute à Bruges, et de l'élimination délirante en Ligue des champions , l'OM a sombré en Ligue 1 avec les effets dévastateurs que cela a eus. Roberto De Zerbi et Pablo Longoria sont les victimes expiatoires de cette mauvaise série du club phocéen, et Medhi Benatia a pris le pouvoir, 48 heures après avoir annoncé sa démission. Pour Nabil Djellit, toute cette séquence a probablement marqué la fin d'une époque à l'Olympique de Marseille. Car ce qu'il est passé a laissé des traces qui pourraient coûter très cher au club de Frank McCourt.

L'OM a déjà perdu des joueurs

Le journaliste de L'Equipe en est convaincu, au sein du vestiaire de l'Olympique de Marseille quelque chose s'est cassé et certains joueurs ont déjà la tête ailleurs, et surtout loin de l'OM. « Certains joueurs de l'OM ont lâché le club. Ils ne sont déjà plus là... », constate Nabil Djellit. Et ce dernier d'ajouter, toujours sur X (anciennement Twitter), que le choc entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais sera la dernière chance pour le club phocéen de se relancer en Ligue 1. Car même si la Coupe de France suscite un énorme engouement à Marseille, l'ogre PSG n'étant plus là, une victoire ne donne pas un ticket pour la prochaine Ligue des champions.

Hojbjerg et Greenwood, déjà la tête ailleurs ?

Pour Frank McCourt, il est donc impératif que sa formation se qualifie directement ou via les barrages, pour la Ligue des champions. Car sur le plan budgétaire, et compte tenu des investissements réalisés au mercato d'été, l'OM n'a pas vraiment les moyens de se passer de cette compétition. Les cadres ont tout intérêt à se réveiller, à l'image d'un Hojbjerg, fantomatique depuis quelques matchs, ou même d'un Greenwood dont on sait qu'il n'est pas copain-copain avec Medhi Benatia.