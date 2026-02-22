ICONSPORT_355735_0115
Federico Gatti

OL : Federico Gatti à Lyon, il y a du nouveau

OL22 févr. , 12:40
parClaude Dautel
La cellule recrutement de l'OL a prouvé son talent au dernier mercato d'été, mais il va falloir faire la même chose avec cette fois la perspective de jouer la prochaine Ligue des champions. C'est dans ce cadre que le nom de Federico Gutti est cité.
Il y a quelques jours, on a pris connaissance de l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour le défenseur international italien de la Juventus. Une piste séduisante sur le papier, mais qui se heurte tout de même à la réalité financière de l'OL, sachant que la valeur de Federico Gatti est tout de même estimée à 20 millions d'euros. Un prix conséquent, même si le club rhodanien doit surtout être prudent sur les salaires des renforts. Cependant, ce dimanche, la Gazzetta dello Sport affirme qu'un un concurrent de poids s'est fait connaître pour l'Olympique Lyonnais dans le dossier Gatti, il s'agit de West Ham. Les clubs de Premier League n'ont aucun mal à surpayer des joueurs, et l'équipe londonienne a donc l'avantage dans ce secteur sur l'OL Mais tout n'est pas perdu pour Lyon.

Une descente peut aider l'OL au mercato

Car outre le fait que l'Olympique Lyonnais va très probablement jouer la prochaine Ligue des champions, ce ne sera pas le cas de West Ham. Pire encore, les Hammers sont dans une fâcheuse position au classement de Premier League et pourraient descendre en fin de saison. Une relégation serait rédhibitoire pour s'offrir le défenseur de la Juventus. Pour l'instant, si Federico Gatti est sur la liste des dirigeants lyonnais, il est encore trop tôt pour avancer dans ce dossier, sachant que le défenseur italien de 30 ans, ancien maçon de profession, a encore quatre ans de contrat avec le club turinois. De quoi lui laisser le temps de réfléchir, et surtout de négocier un bel accord financier s'il devait quitter la Juventus.
