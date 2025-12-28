Le PSG a recruté la nouvelle star du foot africain

Pour sa quatrième apparition avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye s’est de nouveau montré décisif. Le joueur du Paris Saint-Germain a permis aux Lions de la Teranga d’arracher le match nul face à la RDC dans cette deuxième journée de la CAN 2025. L’ailier de 17 ans a été encensé par ses coéquipiers.

Les éloges n’ont pas tardé à arriver. Après une performance très solide contre la RDC, Ibrahim Mbaye continue de monter en puissance. Le jeune ailier du Paris Saint-Germain a su impacter le match dès son entrée ce samedi face à la RDC dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2025. Une accélération pour offrir le but égalisateur à Sadio Mané et arracher le match nul dans cette deuxième journée de la phase de poules. Le Paris Saint-Germain tient ici un joueur pétri de talent et plus personne n'en doute.

Mbaye est déjà un grand

Avec les nombreuses blessures au sein du club de la capitale depuis le début de saison, Ibrahim Mbaye a su faire son trou. Le joueur de 17 ans a gagné la confiance de Luis Enrique au point de disputer déjà 896 minutes cette saison toutes compétitions confondues avec le PSG. Ce samedi, c’est au tour de ses coéquipiers en sélection de congratuler le joueur. Le PSG tient un futur grand selon Sadio Mané. « À 17 ans à ce niveau, je pense que c’est impressionnant. Comme je l’ai dit, il a un bel avenir devant lui. On va essayer de l’aider, de le mettre dans le tempo pour qu’il puisse nous aider un peu plus, c’est un joueur exceptionnel, » a-t-il expliqué en zone mixte.

De son côté, Kalidou Koulibaly ne tarit pas d’éloges non plus. Le capitaine du Sénégal affirme que le joueur du PSG est déjà dans la cour des grands. « Ibrahim est un grand, grand joueur. Je suis content de ce qu’il a apporté. » Cette Coupe d’Afrique des Nations peut être un nouveau palier de franchi pour le jeune Mbaye. Luis Enrique a, lui, dû apprécier sa prestation ce samedi.