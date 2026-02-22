Kylian Mbappé à 70%, Madrid s'inquiète

Le Real Madrid est tombé à Osasuna 2-1 samedi soir. Kylian Mbappé n'a pas livré un bon match en Navarre. Le Français est diminué physiquement, son genou pose clairement problème.

Mbappé loin de son meilleur niveau

Le capitaine de l'Equipe de France n'était pas au niveau attendu face à Osasuna. Cependant, cet échec sportif s'explique par un déficit physique. Mbappé est touché au genou depuis la fin décembre. S'il est revenu à la compétition dès janvier, le Français n'a pas récupéré l'intégralité de ses moyens physiques. Selon le site Defensa Central, l'attaquant n'est qu'à 70% actuellement. De quoi pousser les médias madrilènes à ordonner sa mise sur le banc pour lui permettre de se reposer.

Le Real Madrid et Alvaro Arbeloa n'écoutent pas ces requêtes écrites pour le moment. Kylian Mbappé a disputé les 90 minutes contre Benfica mardi et contre Osasuna samedi. Il devrait encore être aligné dans le onze de départ contre le club portugais mercredi. Sa pause devrait survenir pour la trêve internationale de mars, son forfait en Equipe de France étant fortement pressenti. Si les supporters français et Didier Deschamps seront frustrés par cette issue, cela reste une meilleure option pour le Mondial que de laisser la blessure au genou s'aggraver.