Kylian Mbappé à 70%, Madrid s'inquiète

piouuuu! Si ton cerveau ne te le permet pas, utilise l’IA. Sérieux, fais un effort, c’est du niveau CP. T' es lamentable. et le Ramadan lol. tu me connais bien dis donc. t es un cretin ou un raciste. l un ou l autre.... on sait que c est toi
merci! mais ca fait du buzz c est le principal pour eux
ah bon t as des news? car la Juve le voulait en hiver.et il n a pas voulu partir. donc occupes toi de ton club champion t es a chaque fois a coté de la plaque....
t es en bout de course champion. c ets tt ce que t as? eh ben ça vole pas haut
pas de vie?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Loading
👔 @AArbeloa17: "Quedan muchísimos partidos y tenemos margen de mejora". 🎙️ Rueda de prensa ➡️ RM Play