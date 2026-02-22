PSG : Dro Fernandez est choqué par la Ligue 1

Dro Fernandez, recruté au mercato d'hiver, a connu sa première titularisation avec le PSG samedi soir contre Metz. Le jeune joueur espagnol avoue être surpris par l'intensité de la Ligue 1.

Arrivé au Paris Saint-Germain moyennant 8 millions d'euros en provenance du Barça, Dro Fernandez a la confiance de Luis Enrique. Et ce dernier l'a confirmé en titularisant le jeune milieu de terrain de 18 ans contre le FC Metz. Face à la lanterne rouge, le joueur espagnol a montré de belles choses, mais a également montré ses limites physiques. Du haut de son 1m80, l'ancien Barcelonais paraît assez fluet et il s'est fait secouer par les joueurs messins, ce qui va l'obliger à se faire rapidement du muscle. En attendant, Dro Fernandez découvre notre championnat et comme de nombreux joueurs étrangers, il admet être surpris par notre bonne vieille Ligue 1. C'est ce qu'il a confié sur Ligue 1+.

Interrogé par Guillaume Hoarau, Dro Fernandez a admis qu'il devait s'adapter physiquement à notre championnat. « A chaque fois c’est costaud. La vérité, c’est que je m’attendais à un niveau moins élevé en Ligue 1. Les adversaires sont très forts. Je vais continuer à travailler pour progresser et m’adapter », a reconnu le milieu de terrain espagnol, qui a tout de même déjà convaincu ses coéquipiers du PSG et notamment Gonçalo Ramos. Dans Le Parisien, l'avant-centre parisien, encore une fois buteur contre Metz, admet être sous le charme de Dro Fernandez.

Muscle ton jeu Dro Fernandez

Le buteur portugais estime que le nouveau joueur arrivé au mercato d'hiver a un petit quelque chose en plus. « Tu peux voir que c’est un joueur très spécial, il a beaucoup de qualités. Il est bien arrivé dans le groupe, il joue avec nous comme s’il était là depuis un an, alors que ça ne fait qu’un mois… », explique Gonçalo Ramos au sujet de Dro Fernandez. A ce dernier de discuter avec Tibo InShape pour faire du muscle et avoir un physique à la hauteur des attentes du Paris Saint-Germain.