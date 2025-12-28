PSG : Paris lâche 45ME pour un énorme défenseur

ICONSPORT_243359_0046
La défense centrale est le chantier prioritaire au Paris Saint-Germain. Avec un Marquinhos sur la fin, seul Willian Pacho est une valeur sûre dans ce secteur stratégique. Pour épauler l'Equatorien, Luis Campos regarde du côté du Portugal.
Le Paris Saint-Germain restera t-il le maître en Europe en mai prochain ? Une bonne partie de la réponse se trouve au sein de la défense parisienne. Cette saison, le champion d'Europe 2025 a concédé trop de buts et d'occasions franches. Le cas Lucas Chevalier est une vraie interrogation mais globalement c'est surtout la défense centrale qui mérite une petite retouche. Si le niveau de Willian Pacho est loué par tous les observateurs, il n'en est pas de même pour ses collègues du secteur.

Le PSG fonce sur Ousmane Diomandé

Parfois très fébrile, Marquinhos arrive de toute façon à la fin de son aventure parisienne. Illya Zabarnyi est une recrue très décevante pour le moment. L'Ukrainien commet trop d'erreurs pour jouer un rôle dans les gros matchs européens à court terme. Enfin, que dire de Lucas Beraldo à part qu'il est une erreur de casting au PSG.
Le club de la capitale doit recruter un nouveau roc défensif et il a déjà débuté sa mission. Luis Campos s'intéresse à Ousmane Diomandé, le défenseur central du Sporting Portugal selon le journaliste indépendant LoÏc Jego.
L'Ivoirien de 22 ans est un cadre majeur des Lisboètes. Défenseur solide, c'est un excellent relanceur qui sait jouer des deux pieds. Un point important pour la cellule de recrutement parisienne. Il pourrait former un duo redoutable avec Willian Pacho. Reste à convaincre le Sporting du transfert avec un prix irrefusable. Cela dépassera les 45 millions d'euros, la cote officielle de Diomandé sur Transfermarkt. Mais, on peut aller bien plus haut sachant que les Portugais ont su vendre Viktor Gyokeres 76 millions d'euros (bonus compris) à Arsenal.

