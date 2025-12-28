PSG : Paris lâche 45ME pour un énorme défenseur

Ce serait bien de faire un partenariat comme Strasbourg avec Chelsea L'OL avec Manchester City afin de se faire prêter des jeunes avec un fort potentiel pour ce qu'ils trouvent du temps de jeu chez nous.
Non, c'est pas un poste qui a besoin de renfort. La config Marquis / Zab en DC pied droit est bonne pour 2-3 ans et c'est normal peu importe ce qu'en disent les 'observateurs' que l'Ukrainien ait du mal à s'adapter à la L1 / France.
On a vu son niveau à la CDM des clubs, il donne le 2e but à dembouz.
Ce transfert sauve le club devant les instances! On dit merci qui?
Il lui restait un an + un an supplémentaire automatique s'il était toujours au club au 1er septembre 2025. Regarde mon commentaire plus haut.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
Tous nos BUTS de l'année 2025, c'est ICI ! 🤯⤵️