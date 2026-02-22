OM : Hojbjerg a triché, Marseille va le virer

Pierre-Emile Hojbjerg enchaîne les mauvaises prestations avec l'OM et l'international danois est désormais dans le collimateur.

Face à Brest, Pierre-Emile Hojbjerg a totalement sombré, l'ancien joueur de Tottenham étant toujours en retard sur ses interventions. Si pendant longtemps, le milieu de terrain de 30 ans a eu la confiance des supporters de l'Olympique de Marseille, ce n'est plus du tout le cas. Et dans la foulée de la défaite en Bretagne, Pierre-Emile Hojbjerg a pris très cher . Désormais, et alors qu'il reste deux ans de contrat au joueur danois, tout le monde s'attend à ce que Medhi Benatia pousse Hojbjerg dehors lors du prochain mercato . Car le milieu de terrain n'est plus considéré comme un joueur capable de tirer l'OM vers le haut. Au micro de Maritima, Jacques Bayle a crié au scandale, estimant que le joueur recruté pour 13,5 millions d'euros se moquait du club phocéen.

Sans ménagement, le journaliste demande à ce que Pierre-Emile Hojbjerg soit vite débarqué de l'Olympique de Marseille. « Quand je vois Pierre-Emile Hojbjerg, je me dis qu’on va accepter ça jusqu’à quand ? On me dit que c’est un bon joueur, mais moi pendant 25 ans j’ai été dans des staffs. Mais des joueurs comme Hojbjerg, ça ne m’a jamais fait rêver. Mais qu’est-ce qu’il apporte à l’OM ce mec ? De temps en temps, il fait un bon match, mais c’est insuffisant. On est juste content car c’est un international danois et le mec est titulaire, et même capitaine à Brest. Alors oui il a des beaux tatouages, mais on a fait de Pierre-Emile Hojbjerg le représentant de l’OM. Une tête de viking mais rien derrière », fulmine Jacques Bayle.

Hojbjerg peut rapporter de l'argent à l'OM

Pour l'Olympique de Marseille, la vente de Pierre-Emile Hojbjerg pourrait constituer une bonne affaire. D'autant que sa valeur est estimée à 18 millions d'euros, soit une bonne plus-value par rapport au prix d'achat (13,5ME), et que plusieurs clubs anglais suivent toujours de près les performances de celui qui a déjà évolué en Premier League avec Southampton et Tottenham. Mais avant cela, le milieu international danois va tenter de qualifier l'OM pour la prochaine Ligue des champions et pourquoi pas faire gagner la Coupe de France à Marseille. Il pourrait alors quitter le club phocéen la tête haute.