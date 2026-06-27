PSG : Le départ de Kang-in Lee s'accélère, 35ME arrivent

Évoqué depuis 48 heures, le départ de Kang-in Lee se précise de plus en plus. Tandis que Gonçalo Ramos va signer à l'AC Milan pour un prix tournant autour de 75ME, l'international sud-coréen devrait rapporter 35 millions d'euros au PSG.

L'Equipe confirme que le dossier du joueur sud-coréen devrait « rapidement s’accélérer ». Alors que Kang-in Lee est également annoncé sur les tablettes de la Juventus, c'est bien l'Atlético de Madrid qui devrait s'offrir celui qui connaît bien la Liga pour avoir porté le maillot de Valence et de Majorque, d'où il était arrivé au PSG en 2022 pour 22 millions d'euros. Autrement dit, même si Kang-in Lee n'a pas réellement eu l'occasion de briller au Paris Saint-Germain, il va tout de même permettre à Luis Campos de faire une opération financièrement positive. Même s'il n'atteindra pas les 90 millions d'euros du transfert de Neymar à Al-Hilal, ou celui de Gonçalo Ramos qui s'apprête à rejoindre les Rossoneri pour 75 millions d'euros, le transfert de Kang-in Lee va permettre au Paris Saint-Germain de remplir un peu plus ses caisses. Car ce samedi,confirme que le dossier du joueur sud-coréen devrait «». Alors que Kang-in Lee est également annoncé sur les tablettes de la Juventus, c'est bien l'Atlético de Madrid qui devrait s'offrir celui qui connaît bien la Liga pour avoir porté le maillot de Valence et de Majorque, d'où il était arrivé au PSG en 2022 pour 22 millions d'euros. Autrement dit, même si Kang-in Lee n'a pas réellement eu l'occasion de briller au Paris Saint-Germain, il va tout de même permettre à Luis Campos de faire une opération financièrement positive.

Le PSG et l'Atlético avancent rapidement

Le Sud-Coréen est déterminé à intégrer les rangs de l’Atlético. Le club madrilène s'est intéressé à lui pour la première fois à l'été 2023, lors de son départ de Majorque. L'intérêt s'est également manifesté lors du dernier mercato hivernal, Alemany se rendant même à Paris pour tenter de s'attacher ses services », indique le média sportif espagnol au sujet de Kang-in Lee. Actuellement aux États-Unis, où il participe au Mondial avec la sélection sud-coréenne, qui est en grand danger puisqu'elle est la dernière équipe qualifiée dans le classement des meilleurs troisièmes, Kang-in Lee a déjà donné son feu vert aux Colchoneros et pourrait signer la semaine prochaine, précise de son côté le quotidien sportif AS . «», indique le média sportif espagnol au sujet de Kang-in Lee.

Il est vrai que Luis Enrique n'a pas donné un énorme temps de jeu au joueur sud-coréen, lequel n'a notamment pas participé aux quatre derniers matchs du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des champions. Une décision que Kang-in Lee n'aurait pas bien vécue, ce qui l'a incité à demander un bon de sortie, ce que l'entraîneur du PSG a accepté.