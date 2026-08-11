OL - Sp. Prague : les compos (21h sur Canal+)

Le début de match lyonnais a fait reculer le Sparta même si le but est dû à une erreur du gardien, ils ont été mis sous pression, et la frappe de Coco n'est pas anodine. On verra où se situe notre collectif contre le Fener.
Kvara également même sans mondial. Ruiz c'est trop compliqué, même palmarès sans la blessure de 4 mois je dis pas mais il a loupé quasiment toute la LDC hors finale.
Pas le onze du siècle et certains n'ont même pas un petit match dans les jambes mais bon on s'y attendait avec le mondial.
Tu ne sais faire que ça, du HS, des insultes, du déni, de la mauvaise foi. Pas besoin d'une IA tellement c'est bas du front. Ca fait des années que t'es comme ça, Mr Courgette!
Ouah ! l'entraîneur qui met les meilleurs joueurs dont il dispose, et à leur bon poste, il faut absolument le garder, absolument aucun ne fait ça d'habitude, c'est du génie
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🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Sparta Prague lors de ce match retour du 3e tour de qualification pour la Ligue des Champions 👊🔴🔵 #OLSparta
1️⃣1️⃣ SESTAVA | Základní jedenáctka pro odvetu v Lyonu 💥 Ze zdravotních důvodu nejsou k dispozici Andersen, Mannsverk, Martinec, Penxa, Uchenna a Vydra 🤕 Tobias Guddal do zápasu nemůže nastoupit 🙅♂️