OL - Sp. Prague : les compos (21h sur Canal+)

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OL11 août , 19:48
parGuillaume Conte
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Kvara également même sans mondial. Ruiz c'est trop compliqué, même palmarès sans la blessure de 4 mois je dis pas mais il a loupé quasiment toute la LDC hors finale.

Le PSG avec Barcola sur le banc contre Aston Villa

Pas le onze du siècle et certains n'ont même pas un petit match dans les jambes mais bon on s'y attendait avec le mondial.

PSG : « C’est faux », le dossier Barcola prend une tournure surprenante

Tu ne sais faire que ça, du HS, des insultes, du déni, de la mauvaise foi. Pas besoin d'une IA tellement c'est bas du front. Ca fait des années que t'es comme ça, Mr Courgette!

3-0, l’OL se qualifie après le match parfait

Ouah ! l'entraîneur qui met les meilleurs joueurs dont il dispose, et à leur bon poste, il faut absolument le garder, absolument aucun ne fait ça d'habitude, c'est du génie

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