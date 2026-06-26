PSG : Luis Campos défie MU pour un Français à 40 ME

Malgré son contrat jusqu’en 2029, Khéphren Thuram n’est pas retenu par la Juventus Turin. Plusieurs clubs européens se tiennent à l’affût, à commencer par le Paris Saint-Germain qui connaît le désormais le prix à payer pour le transfert du milieu français.

Le Paris Saint-Germain n’attendra pas forcément un départ pour renforcer son entrejeu. Cette saison, malgré le nouveau sacre en Ligue des Champions, l’entraîneur Luis Enrique a pu s’apercevoir des limites de son effectif en cas d’absences. Celle de Fabian Ruiz a notamment posé problème en deuxième partie d’exercice. Ce qui explique sans doute les recherches de Luis Campos dans ce secteur. On sait par exemple que le conseiller sportif a un œil sur la piste Manu Koné qui n’est pas le seul Français convoité.

Dans un registre différent, le club de la capitale apprécie également le profil de Khéphren Thuram. Il faut dire que le milieu de la Juventus Turin représente une belle opportunité durant ce mercato estival. Régulièrement titularisé cette saison, le Bianconero n’est pourtant pas retenu par ses supérieurs. La Gazzetta dello Sport nous apprend qu’une offre d’au moins 40 millions d’euros suffirait pour boucler son transfert. Le tarif paraît raisonnable et largement à la portée du Paris Saint-Germain qui devra néanmoins se méfier des autres clubs intéressés.

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Le quotidien transalpin cite aussi Manchester United, Liverpool et Tottenham, déchaîné après son maintien en Premier League obtenu sur le fil. Le double champion d’Europe a quand même un avantage important sur ses concurrents. Sans parler de son pouvoir d’attraction, notamment sur les joueurs français, le Paris Saint-Germain peut utiliser son attaquant Randal Kolo Muani. L’ancien Nantais fait actuellement l’objet de discussions avec la Juventus Turin qui souhaite le récupérer cet été. Un échange n’est pas à exclure sachant que la valeur du Parisien devrait se rapprocher du prix fixé pour le fils de Lilian Thuram.