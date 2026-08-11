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LdC : Troisième tour préliminaire, les résultats

Ligue des Champions11 août , 22:51
parGuillaume Conte
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Zalgiris Kaunas - Dinamo Zagreb 1-2 (aller 0-5)
Kairat Almaty - Levski Sofia 0-1 (aller 0-1)
Bodo Glimt - Royal Union Saint-Gilloise 3-2 ap. (aller 3-3)
Baku - Aarhus 4-0 (aller 1-2)
NEC Nimègue - Olympiakos 2-1 (aller 0-0)
ER Belgrade - Beer Sheva 0-2 (aller 0-1)
Celje - Ararat 2-0 (aller 1-2)
Slovan Bratislava - Mjallby 2-0 (aller 2-1)
Strum Graz - Fenerbahçe 0-1 (aller 0-2)
Lyon - Sp. Prague 3-0 (aller 1-2) en cours
Barrages :
Levski Sofia - AEK Athènes
Celtic Glasgow - LASK
Dinamo Zagreb - Viking FK
Hapoel Beer Sheva - Baku
Slovan Bratislava - NK Celje
NEC Nimègue - Bodo Glimit
Fenerbahçe - Olympique Lyonnais
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Derniers commentaires

OL : Fonseca craint énormément Fenerbahçe

Que des stars Vieillissantes, ou des joueurs qui on été surcôtés, sinon ils ne serait pas au Fener avant leurs 30ans poste pr poste, à part greenwood meilleur que nuamah ( très bon d'ailleurs ce soir) je vois pas où on doit rougir, 50/50 pr ma part

OL : Fonseca craint énormément Fenerbahçe

Le fener est au dessus quand-même...

OL : Fonseca craint énormément Fenerbahçe

Qui a dit qu'on voulait jouer la LDC pr bien y figurer ? Faut pas se voiler la face, si on y va c'est avant tt pr les 20 à 30M de plus, qui ns permettront de garder un joueur supp ( cette année ça ns aurait permit de garder moreira par exemple)

OL : Fonseca craint énormément Fenerbahçe

Le début de match lyonnais a fait reculer le Sparta même si le but est dû à une erreur du gardien, ils ont été mis sous pression, et la frappe de Coco n'est pas anodine. On verra où se situe notre collectif contre le Fener.

PSG : Vitinha annonce son vote pour le Ballon d’Or

Kvara également même sans mondial. Ruiz c'est trop compliqué, même palmarès sans la blessure de 4 mois je dis pas mais il a loupé quasiment toute la LDC hors finale.

Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
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Lens
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5Toulouse logo
Toulouse
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Nice
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7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
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8Rennes logo
Rennes
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Strasbourg
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LOSC Lille
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11Angers SCO logo
Angers SCO
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Le Havre
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Lorient
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