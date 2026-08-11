PSG : Vitinha annonce son vote pour le Ballon d’Or

PSG : Vitinha annonce son vote pour le Ballon d’Or

PSG11 août , 21:00
parGuillaume Conte
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En dépit d'une préparation extrêmement courte, Vitinha et le PSG sont d'attaque pour affronter Aston Villa ce mercredi. Le Portugais se projette également sur la course au Ballon d'Or.
A peine rentré de vacances, et le PSG joue déjà un titre européen ce mercredi en Autriche. Ce sera face à Aston Villa en SuperCoupe d’Europe, pour un trophée qui arrive bien tôt dans la saison. Forcément, les Parisiens ne sont pas au meilleur de leur forme, même si Vitinha ne l’a pas avoué en conférence de presse d’avant-match.
« Bien sûr qu'on sait que la préparation est un peu courte. Tu ne peux pas avoir la récupération ou la préparation. Moi et l'équipe je pense que nous serons prêts pour mercredi. On va tout faire pour gagner », a livré le milieu de terrain, toujours aussi prépondérant dans le jeu du PSG. Mais contrairement à la saison 2024-2025 où il avait été injouable, l’ancien du FC Porto a été moins impressionnant. Il ne fait ainsi pas partie des candidats pour le Ballon d’Or.

Vitinha pense fort à Kvara pour le Ballon d'Or

Une récompense qui ne peut pas revenir à un autre joueur que l’un de ses coéquipiers selon Vitinha, qui n’arrive toutefois pas à faire son choix : « Il y a beaucoup de bons joueurs qui peuvent prendre le trophée cette année. Pour moi, je pense que ce serait normalement d'avoir un joueur du PSG comme Khvicha Kvaratskhelia après sa saison en Champions League, Ousmane Dembélé après sa grosse saison ou Fabian Ruiz, qui a tout gagné... Moi, je vote pour un Parisien ! ».
Un vote bien compréhensible alors que la campagne en faveur du Géorgien bat son plein également. Intenable en Ligue des Champions, l’ancien de Naples a marqué de gros points, même si la Coupe du monde, où il n’a pas participé, va aussi peser dans les esprits. La course est ouverte, et semble bien plus serrée que jamais pour connaitre le futur vainqueur du Ballon d’Or.
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Que des stars Vieillissantes, ou des joueurs qui on été surcôtés, sinon ils ne serait pas au Fener avant leurs 30ans poste pr poste, à part greenwood meilleur que nuamah ( très bon d'ailleurs ce soir) je vois pas où on doit rougir, 50/50 pr ma part

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Le fener est au dessus quand-même...

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Qui a dit qu'on voulait jouer la LDC pr bien y figurer ? Faut pas se voiler la face, si on y va c'est avant tt pr les 20 à 30M de plus, qui ns permettront de garder un joueur supp ( cette année ça ns aurait permit de garder moreira par exemple)

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Le début de match lyonnais a fait reculer le Sparta même si le but est dû à une erreur du gardien, ils ont été mis sous pression, et la frappe de Coco n'est pas anodine. On verra où se situe notre collectif contre le Fener.

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Kvara également même sans mondial. Ruiz c'est trop compliqué, même palmarès sans la blessure de 4 mois je dis pas mais il a loupé quasiment toute la LDC hors finale.

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