Le PSG avec Barcola sur le banc contre Aston Villa

Le PSG sera loin d'être fringuant pour son match face à Aston Villa ce mercredi en Super Coupe d'Europe.

Après la conférence de presse protocolaire à Salzbourg, le PSG est parti s’entrainer pour sa première séance au grand complet de la saison. Tout le monde est sur le pont en vue de la Super Coupe d’Europe, avec un effectif qui sera forcément très juste physiquement. Le 11 de départ de Luis Enrique se dessine, avec la volonté de mettre les joueurs prépondérants de la saison passée dans les meilleures dispositions, quitte à les faire souffler ensuite.

Selon Le Parisien, plusieurs joueurs trop justes physiquement prendront place sur le banc : Barcola, Fabian Ruiz, Joao Neves et Hakimi devraient ainsi débuter comme remplaçant.

La compo probable du PSG face à Aston Villa

Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes - Mayulu, Vitinha, Beraldo - Mbaye, Dembélé, Kvaratskhelia.